https://ria.ru/20201217/shuya-1589723405.html

В Шуе после капремонта открыли железнодорожный вокзал

В Шуе после капремонта открыли железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал города Шуя после масштабного капитального ремонта вновь принимает пассажиров, теперь инфраструктура транспортного объекта полностью... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:55

2020-12-17T15:55

2020-12-17T15:55

ивановская область

ржд

шуя

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ИВАНОВО, 17 дек – РИА Новости. Железнодорожный вокзал города Шуя после масштабного капитального ремонта вновь принимает пассажиров, теперь инфраструктура транспортного объекта полностью отвечает требованиям безопасности и комфорта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.Капитальный ремонт вокзального комплекса Шуя начался в 2019 году. Финансирование ремонта осуществлялось за счет средств ОАО "РЖД", на эти цели компания выделила 57 миллионов рублей. "В рамках капитального ремонта строители воссоздали первоначальный облик здания – объекта культурного наследия, построенного в 1896 году. Над входом в вокзал со стороны города восстановлена декоративная башенка с часами. В оформлении фасадов присутствуют элементы, типичные для русского стиля, например, резные оконные наличники, карнизы на фигурных кронштейнах, ажурные подзоры по краю кровли", – сказал собеседник агентства. Он добавил, зданию не просто возвращен его исторический облик, внутреннее пространство также оборудовано с учетом современных требований. Так, на вокзале даже не было туалетных комнат. В левом крыле здания расположили детскую игровую комнату. В здании создана безбарьерная среда для маломобильных пассажиров. Также отремонтирован и благоустроен пассажирский перрон и прилегающая к вокзалу территория.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил, что в этом году также завершена реконструкция вокзала в городе Иваново. "Нам надо очень бережно относиться к истории. Вокзалы очень разные, но их объединяет подход к сохранению исторического облика. В городе Иваново мы с большим уважением отнеслись к задумкам архитекторов-конструктивистов 30-х годов прошлого века. Точно также в Шуе на вокзале подчеркнуты те задумки, которые были у архитекторов конца 19 века", – приводит пресс-служба слова главы региона Станислава Воскресенского.

https://ria.ru/20201210/stroitelstvo-1588583790.html

шуя

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ржд, шуя