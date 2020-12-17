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Комитет Госдумы поддержал штрафы за неповиновение силовикам на митингах
Комитет Госдумы поддержал штрафы за неповиновение силовикам на митингах
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:24
2020-12-17T12:31
дмитрий вяткин
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за неповиновение правоохранительным органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в Российской Федерации, говорится в проекте решения комитета, который опубликован в электронной базе ГД.Проект может быть рассмотрен в первом чтении на заседании 24 декабря.Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.Проектом предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.Кроме того, в качестве альтернативы штрафу в зависимости от имущественного положения нарушителя предлагается закрепить в санкции указанной статьи возможность применения наказания в виде обязательных работ.Также, согласно предлагаемым изменениям, "перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях", влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от десяти до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от десяти до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц — от 200 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей.Ранее Вяткин внес в Госдуму законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия — митинги и демонстрации — из иностранных источников, а также анонимно. Госдума приняла инициативу в первом чтении на заседании 9 декабря.
https://ria.ru/20201216/nko-inoagenty-1589524520.html
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дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, общество

Комитет Госдумы поддержал штрафы за неповиновение силовикам на митингах

11:24 17.12.2020 (обновлено: 12:31 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок в КоАП со штрафами за неповиновение правоохранительным органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в Российской Федерации, говорится в проекте решения комитета, который опубликован в электронной базе ГД.
Проект может быть рассмотрен в первом чтении на заседании 24 декабря.
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Автором инициативы стал депутат от ЕР Дмитрий Вяткин.
Проектом предлагается усилить административную ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих.

"В этой связи законопроектом предлагается повысить размеры штрафов за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.3 КоАП России, установив их для граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений — от десяти до 20 тысяч рублей", — говорится в документе.

Кроме того, в качестве альтернативы штрафу в зависимости от имущественного положения нарушителя предлагается закрепить в санкции указанной статьи возможность применения наказания в виде обязательных работ.
Также, согласно предлагаемым изменениям, "перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях", влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от десяти до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
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Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде будет грозить штрафом для граждан в размере от десяти до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, для должностных лиц — от 200 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей.
Ранее Вяткин внес в Госдуму законопроект о запрете финансировать публичные мероприятия — митинги и демонстрации — из иностранных источников, а также анонимно. Госдума приняла инициативу в первом чтении на заседании 9 декабря.
 
Дмитрий ВяткинГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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