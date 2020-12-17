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Google получил свой самый крупный штраф в России
Google получил свой самый крупный штраф в России
Google оштрафовали на рекордные три миллиона рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:59
2020-12-17T13:43
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Google оштрафовали на рекордные три миллиона рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда столицы Зульфия Гринчук.За аналогичные нарушения компания уже выплачивала 500 тысяч (2018 год), 700 тысяч (2019-й) и полтора миллиона рублей (2020-й). Нынешнее наказание — за повторное неисполнение требований.Ранее Роскомнадзор сообщал, что поиск в Google по-прежнему выдает сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России, в том числе к сайтам с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. Было возбуждено административное дело, санкция статьи предусматривает штраф от полутора до пяти миллионов рублей.По данным ведомства, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30 процентов "опасного" контента.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, google, в мире

Google получил свой самый крупный штраф в России

12:59 17.12.2020 (обновлено: 13:43 17.12.2020)
 
© AP Photo / Jens MeyerДевушки с ноутбуками на фоне логотипа Google
Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Jens Meyer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Google оштрафовали на рекордные три миллиона рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда столицы Зульфия Гринчук.
За аналогичные нарушения компания уже выплачивала 500 тысяч (2018 год), 700 тысяч (2019-й) и полтора миллиона рублей (2020-й). Нынешнее наказание — за повторное неисполнение требований.
Ранее Роскомнадзор сообщал, что поиск в Google по-прежнему выдает сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России, в том числе к сайтам с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. Было возбуждено административное дело, санкция статьи предусматривает штраф от полутора до пяти миллионов рублей.
По данным ведомства, в среднем Google не удаляет из поисковой выдачи до 30 процентов "опасного" контента.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияGoogleВ мире
 
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