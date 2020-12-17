https://ria.ru/20201217/shnurov-1589813215.html

Шнуров объяснил свой вопрос Путину

Шнуров объяснил свой вопрос Путину

Сергей Шнуров, побывавший на пресс-конференции президента России Владимира Путина, рассказал в эфире телеканала RTVi, почему решил спросить главу государства о... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T22:16

2020-12-17T22:16

2020-12-17T22:54

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

дональд трамп

шнур (сергей шнуров)

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сергей Шнуров, побывавший на пресс-конференции президента России Владимира Путина, рассказал в эфире телеканала RTVi, почему решил спросить главу государства о "помощи" российских хакеров Дональду Трампу."Вопрос я задавал исходя из того, что у нас половина телеканала (RTVi. — Прим. ред.) находится в Америке. Отношения между США и Россией напряженные, острые и волнуют всех. <…> Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось", — сказал он.Шнуров подчеркнул, что придумал вопрос самостоятельно. Продюсер RTVi также отметил, что, по его мнению, глава государства выбрал "ту часть вопроса, которая ему понравилась".Во время пресс-конференции Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он задал вопрос "от себя" и поинтересовался, как обычный человек может описывать жизнь в России без использования ненормативной лексики.В ответ президент указал на то, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос назвал провокацией. Путин также "поблагодарил" Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

https://ria.ru/20201217/shnurov-1589716480.html

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Путин порекомендовал Шнурову вместо мата употреблять слово "редиска" На пресс-конференции Сергей Шнуров поинтересовался у президента, как русскому человеку прожить без мата. На что Путин порекомендовал обратиться к классике советского кино и употреблять слово "редиска". А вопрос о том, почему русские хакеры не помогли переизбраться Трампу, назвал провокацией. 2020-12-17T22:16 true PT3M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, дональд трамп, шнур (сергей шнуров), владимир путин, сша, политика