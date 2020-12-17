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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/shnurov-1589813215.html
Шнуров объяснил свой вопрос Путину
Шнуров объяснил свой вопрос Путину
Сергей Шнуров, побывавший на пресс-конференции президента России Владимира Путина, рассказал в эфире телеканала RTVi, почему решил спросить главу государства о... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:16
2020-12-17T22:54
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
дональд трамп
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сергей Шнуров, побывавший на пресс-конференции президента России Владимира Путина, рассказал в эфире телеканала RTVi, почему решил спросить главу государства о "помощи" российских хакеров Дональду Трампу."Вопрос я задавал исходя из того, что у нас половина телеканала (RTVi. — Прим. ред.) находится в Америке. Отношения между США и Россией напряженные, острые и волнуют всех. &lt;…&gt; Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось", — сказал он.Шнуров подчеркнул, что придумал вопрос самостоятельно. Продюсер RTVi также отметил, что, по его мнению, глава государства выбрал "ту часть вопроса, которая ему понравилась".Во время пресс-конференции Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он задал вопрос "от себя" и поинтересовался, как обычный человек может описывать жизнь в России без использования ненормативной лексики.В ответ президент указал на то, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос назвал провокацией. Путин также "поблагодарил" Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления &gt;&gt;
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Путин порекомендовал Шнурову вместо мата употреблять слово "редиска"
На пресс-конференции Сергей Шнуров поинтересовался у президента, как русскому человеку прожить без мата. На что Путин порекомендовал обратиться к классике советского кино и употреблять слово "редиска". А вопрос о том, почему русские хакеры не помогли переизбраться Трампу, назвал провокацией.
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россия, дональд трамп, шнур (сергей шнуров), владимир путин, сша, политика

Шнуров объяснил свой вопрос Путину

22:16 17.12.2020 (обновлено: 22:54 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сергей Шнуров, побывавший на пресс-конференции президента России Владимира Путина, рассказал в эфире телеканала RTVi, почему решил спросить главу государства о "помощи" российских хакеров Дональду Трампу.
"Вопрос я задавал исходя из того, что у нас половина телеканала (RTVi. — Прим. ред.) находится в Америке. Отношения между США и Россией напряженные, острые и волнуют всех. <…> Я пытался в коротких фразах уместить очень много смыслов. На мой взгляд, у меня получилось", — сказал он.
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров задает вопрос на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 15:29Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Соловьев назвал Шнурова слабым после вопроса Путину
Шнуров подчеркнул, что придумал вопрос самостоятельно. Продюсер RTVi также отметил, что, по его мнению, глава государства выбрал "ту часть вопроса, которая ему понравилась".
Во время пресс-конференции Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он задал вопрос "от себя" и поинтересовался, как обычный человек может описывать жизнь в России без использования ненормативной лексики.
В ответ президент указал на то, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, а сам вопрос назвал провокацией. Путин также "поблагодарил" Шнурова за то, что тот не начал материться прямо на пресс-конференции.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияДональд ТрампШнур (Сергей Шнуров)Владимир ПутинСШАПолитика
 
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