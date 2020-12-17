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Соловьев назвал Шнурова слабым после вопроса Путину
Соловьев назвал Шнурова слабым после вопроса Путину
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал вопрос Сергея Шнурова Владимиру Путину во время пресс-конференции российского лидера. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:29
2020-12-17T15:29
2020-12-17T20:57
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир соловьев (телеведущий)
дональд трамп
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал вопрос Сергея Шнурова Владимиру Путину во время пресс-конференции российского лидера."Какой же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе — а пустой", — написал Соловьев в Twitter.Во время общения главы государства с журналистами Шнуров поинтересовался у Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах президента США и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Также он спросил, как простому человеку описывать жизнь в России без использования ненормативной лексики. Путин, в свою очередь, поблагодарил продюсера RTVi за то, что тот не стал материться на пресс-конференции, и предложил в качестве альтернативы ругательствам использовать слово "редиска". Вопрос о хакерах глава государства назвал провокацией и подчеркнул, что Россия не вмешивалась в выборы президента США ни во время прошлой избирательной кампании, ни в этом году.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
сша
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Путин порекомендовал Шнурову вместо мата употреблять слово "редиска"
На пресс-конференции Сергей Шнуров поинтересовался у президента, как русскому человеку прожить без мата. На что Путин порекомендовал обратиться к классике советского кино и употреблять слово "редиска". А вопрос о том, почему русские хакеры не помогли переизбраться Трампу, назвал провокацией.
2020-12-17T15:29
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владимир соловьев (телеведущий), дональд трамп, шнур (сергей шнуров), владимир путин, сша, политика