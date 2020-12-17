https://ria.ru/20201217/shnurov-1589680701.html

Путин поблагодарил Шнурова за общение без ненормативной лексики

Путин поблагодарил Шнурова за общение без ненормативной лексики

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Сергею Шнурову за то, что тот использовал только нормативную лексику в общении с ним в ходе большой... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:43

2020-12-17T13:43

2020-12-17T14:11

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

шнур (сергей шнуров)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность Сергею Шнурову за то, что тот использовал только нормативную лексику в общении с ним в ходе большой пресс-конференции."Хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее (ненормативную лексику – ред.) не использовали, как вы это делаете иногда со сцены на массовую аудиторию. За это вам большое спасибо. За сегодняшнюю нашу форму общения", - сказал Путин.Ранее президент обратил внимание Шнурова на то, что русский язык достаточно богат, и можно с его помощью выражать свои мысли ясно и доходчиво, не прибегая к использованию ненормативной лексикиБольшая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201022/vysmeyal-1581013633.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шнур (сергей шнуров), владимир путин, общество