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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/shnurov-1589680701.html
Путин поблагодарил Шнурова за общение без ненормативной лексики
Путин поблагодарил Шнурова за общение без ненормативной лексики
Президент России Владимир Путин выразил благодарность Сергею Шнурову за то, что тот использовал только нормативную лексику в общении с ним в ходе большой... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:43
2020-12-17T14:11
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
шнур (сергей шнуров)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность Сергею Шнурову за то, что тот использовал только нормативную лексику в общении с ним в ходе большой пресс-конференции."Хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее (ненормативную лексику – ред.) не использовали, как вы это делаете иногда со сцены на массовую аудиторию. За это вам большое спасибо. За сегодняшнюю нашу форму общения", - сказал Путин.Ранее президент обратил внимание Шнурова на то, что русский язык достаточно богат, и можно с его помощью выражать свои мысли ясно и доходчиво, не прибегая к использованию ненормативной лексикиБольшая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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шнур (сергей шнуров), владимир путин, общество

Путин поблагодарил Шнурова за общение без ненормативной лексики

13:43 17.12.2020 (обновлено: 14:11 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров в зале Центра международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров в зале Центра международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность Сергею Шнурову за то, что тот использовал только нормативную лексику в общении с ним в ходе большой пресс-конференции.
"Хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее (ненормативную лексику – ред.) не использовали, как вы это делаете иногда со сцены на массовую аудиторию. За это вам большое спасибо. За сегодняшнюю нашу форму общения", - сказал Путин.
Ранее президент обратил внимание Шнурова на то, что русский язык достаточно богат, и можно с его помощью выражать свои мысли ясно и доходчиво, не прибегая к использованию ненормативной лексики
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