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В Ханты-Мансийске школьник поджег новогоднюю ель
В Ханты-Мансийске школьник поджег новогоднюю ель
Школьник поджег новогоднюю ель в центре Ханты-Мансийска, несовершеннолетнего ищут, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:57
2020-12-17T10:30
ханты-мансийск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 дек - РИА Новости. Школьник поджег новогоднюю ель в центре Ханты-Мансийска, несовершеннолетнего ищут, сообщает пресс-служба городской администрации.Инцидент произошел около полудня в среду в районе торгового центра "Гермес" в центре Ханты-Мансийска."От праздничного дерева остался один каркас. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как школьник, проходя мимо елки, поднес к ней спичку или зажигалку. Правоохранительные органы уже начали расследование", - говорится в сообщении.В группе администрации Ханты-Мансийска в соцсети "ВКонтакте" также опубликована соответствующая видеозапись с камеры наблюдения. На кадрах видно, как ребенок с портфелем за спиной подходит к декоративной ели, находящейся около тротуара, проводит какие-то манипуляции, а затем уходит. Через некоторое время дерево загорается.В региональном управлении МВД не смогли уточнить, удалось ли найти предполагаемого поджигателя.
https://ria.ru/20200206/1564349405.html
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ханты-мансийск, происшествия

В Ханты-Мансийске школьник поджег новогоднюю ель

09:57 17.12.2020 (обновлено: 10:30 17.12.2020)
 
Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения
Стоп-кадр записи с камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 дек - РИА Новости. Школьник поджег новогоднюю ель в центре Ханты-Мансийска, несовершеннолетнего ищут, сообщает пресс-служба городской администрации.
Инцидент произошел около полудня в среду в районе торгового центра "Гермес" в центре Ханты-Мансийска.
"От праздничного дерева остался один каркас. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как школьник, проходя мимо елки, поднес к ней спичку или зажигалку. Правоохранительные органы уже начали расследование", - говорится в сообщении.
В группе администрации Ханты-Мансийска в соцсети "ВКонтакте" также опубликована соответствующая видеозапись с камеры наблюдения. На кадрах видно, как ребенок с портфелем за спиной подходит к декоративной ели, находящейся около тротуара, проводит какие-то манипуляции, а затем уходит. Через некоторое время дерево загорается.
В региональном управлении МВД не смогли уточнить, удалось ли найти предполагаемого поджигателя.
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