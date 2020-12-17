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https://ria.ru/20201217/shekunova-1589718332.html
Звезда "Реальных пацанов" рассекретила рождение дочери
Звезда "Реальных пацанов" рассекретила рождение дочери
Мария Скорницкая (Шекунова), известная по роли Маши в комедийном сериале "Реальные пацаны", в своем Instagram сообщила, что стала мамой во второй раз. У актрисы РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:04
2020-12-17T18:04
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мария Скорницкая (Шекунова), известная по роли Маши в комедийном сериале "Реальные пацаны", в своем Instagram сообщила, что стала мамой во второй раз. У актрисы родилась дочь.Для поклонников это стало неожиданностью: о ее беременности они даже не догадывались. Актриса и сама призналась, что "скрывала, пока можно было".В комментариях под публикацией актриса получила много теплых слов от поклонников, которые пожелали малышке и ее родителям большого счастья.В 2008 году звезда "Реальных пацанов" вышла замуж за Дмитрия Скорницкого — актера театра и кино. В этом браке в 2013 году родился их первенец — сын Ярослав.
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знаменитости, звезды, дети

Звезда "Реальных пацанов" рассекретила рождение дочери

18:04 17.12.2020
 
© Фото : Instagram @shekunovamariaМария Скорницкая (Шекунова)
Мария Скорницкая (Шекунова) - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Фото : Instagram @shekunovamaria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мария Скорницкая (Шекунова), известная по роли Маши в комедийном сериале "Реальные пацаны", в своем Instagram сообщила, что стала мамой во второй раз. У актрисы родилась дочь.

"Знакомьтесь, это Мира! Наша Миронька, Мирушка, Мирослава, малышка наша. Она такая классная", — написала Скорницкая.

Для поклонников это стало неожиданностью: о ее беременности они даже не догадывались. Актриса и сама призналась, что "скрывала, пока можно было".
"А теперь делюсь новостями. Вот такой вот грандиозный подарочек преподнес нам незабываемый 2020", — сообщила Мария.
В комментариях под публикацией актриса получила много теплых слов от поклонников, которые пожелали малышке и ее родителям большого счастья.
В 2008 году звезда "Реальных пацанов" вышла замуж за Дмитрия Скорницкого — актера театра и кино. В этом браке в 2013 году родился их первенец — сын Ярослав.
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