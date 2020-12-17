https://ria.ru/20201217/shekunova-1589718332.html
Звезда "Реальных пацанов" рассекретила рождение дочери
Звезда "Реальных пацанов" рассекретила рождение дочери
Мария Скорницкая (Шекунова), известная по роли Маши в комедийном сериале "Реальные пацаны", в своем Instagram сообщила, что стала мамой во второй раз. У актрисы РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:04
2020-12-17T18:04
2020-12-17T18:04
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мария Скорницкая (Шекунова), известная по роли Маши в комедийном сериале "Реальные пацаны", в своем Instagram сообщила, что стала мамой во второй раз. У актрисы родилась дочь.Для поклонников это стало неожиданностью: о ее беременности они даже не догадывались. Актриса и сама призналась, что "скрывала, пока можно было".В комментариях под публикацией актриса получила много теплых слов от поклонников, которые пожелали малышке и ее родителям большого счастья.В 2008 году звезда "Реальных пацанов" вышла замуж за Дмитрия Скорницкого — актера театра и кино. В этом браке в 2013 году родился их первенец — сын Ярослав.
https://ria.ru/20201217/podolskaya-1589638445.html
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знаменитости, звезды, дети