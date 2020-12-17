https://ria.ru/20201217/serbiya-1589760032.html

Сербский политик заявил, что России нужна военная база в Сербии

Сербский политик заявил, что России нужна военная база в Сербии

России требуется военная база в Сербии для уравновешивания американских баз в самопровозглашенном Косово и Северной Македонии на фоне начатой США гонки... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:38

2020-12-17T17:38

2020-12-17T17:38

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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владимир путин

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БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. России требуется военная база в Сербии для уравновешивания американских баз в самопровозглашенном Косово и Северной Македонии на фоне начатой США гонки вооружений с РФ, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешль.В четверг в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в ответе на вопрос РИА Новости российский лидер сообщил, что гонка вооружений со стороны США уже идет. При этом, как подчеркнул президент, Россия "не будет в нее втягиваться".Также он отметил, что началось все с выхода США из договора ПРО."Американцы это начали, потому что не могут терпеть, что не являются единственной и неприкосновенной силой в мире. Но это им самим пойдет во вред. Мир стал многополярным наряду с Америкой есть Россия и КНР, которые не допускают диктата в международных отношениях", - заявил сербский политик агентству."Российская база на нашей территории решила бы вопрос существования самой Сербии. Она бы дополнительно защищала страну от всех вызовов и угроз. С другой стороны, это было бы полезно и для России, которая бы имела свое военное присутствие на территории Сербии и парировала бы американцам и НАТО. У НАТО есть база "Бондстил" в Урошеваце на территории Косово и Метохии и "Криволак" в Северной Македонии, а также базы в Румынии и Болгарии", - указал Шешель.По его словам Россия бы показала таким образом, что "никакие угрозы не имеют на нее воздействия".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

https://ria.ru/20201217/rossiya-1589716775.html

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россия, владимир путин, сербия, в мире