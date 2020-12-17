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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/semi-1589680942.html
Путин рассказал о выплатах семьям с детьми во время пандемии
Путин рассказал о выплатах семьям с детьми во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в связи с ростом безработицы в России были существенно повышены пособия по безработице, а также выстроена программа... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:44
2020-12-17T13:44
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в связи с ростом безработицы в России были существенно повышены пособия по безработице, а также выстроена программа поддержки семей с детьми."Во-первых, в связи с тем, что подросла безработица с 4,7% до 6,3%, мы существенно повысили пособия по безработице. Это всем хорошо известно, но самое главное, самая тяжелая ситуация конечно складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена цела программа поддержки семей с детьми - от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, и от трех до семи", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.Он отметил, что для детей по полутора лет были введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка, которые можно получить, если на каждого члена семьи доход меньше двух прожиточных минимумов. Раньше такая выплата была доступна тем, у кого доход меньше полутора прожиточных минимумов на одного члена семьи.Для детей 1,5-3 лет, если доход меньше двух прожиточных минимумов на члена семьи, можно получить выплату в размере прожиточного минимума, но из материнского капитала.Для детей 3-7 лет, если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребенка."Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка", - добавил президент.Он также напомнил, что во время пандемии был проведены единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин рассказал о выплатах семьям с детьми во время пандемии

13:44 17.12.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в связи с ростом безработицы в России были существенно повышены пособия по безработице, а также выстроена программа поддержки семей с детьми.
"Во-первых, в связи с тем, что подросла безработица с 4,7% до 6,3%, мы существенно повысили пособия по безработице. Это всем хорошо известно, но самое главное, самая тяжелая ситуация конечно складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена цела программа поддержки семей с детьми - от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, и от трех до семи", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 12:57Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
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Он отметил, что для детей по полутора лет были введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка, которые можно получить, если на каждого члена семьи доход меньше двух прожиточных минимумов. Раньше такая выплата была доступна тем, у кого доход меньше полутора прожиточных минимумов на одного члена семьи.
Для детей 1,5-3 лет, если доход меньше двух прожиточных минимумов на члена семьи, можно получить выплату в размере прожиточного минимума, но из материнского капитала.
Для детей 3-7 лет, если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребенка.
"Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 12:13Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
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Он также напомнил, что во время пандемии был проведены единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинОбщество
 
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