https://ria.ru/20201217/semi-1589680942.html

Путин рассказал о выплатах семьям с детьми во время пандемии

Путин рассказал о выплатах семьям с детьми во время пандемии

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в связи с ростом безработицы в России были существенно повышены пособия по безработице, а также выстроена программа... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:44

2020-12-17T13:44

2020-12-17T13:44

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что в связи с ростом безработицы в России были существенно повышены пособия по безработице, а также выстроена программа поддержки семей с детьми."Во-первых, в связи с тем, что подросла безработица с 4,7% до 6,3%, мы существенно повысили пособия по безработице. Это всем хорошо известно, но самое главное, самая тяжелая ситуация конечно складывается у семей с детьми, и здесь у нас выстроена цела программа поддержки семей с детьми - от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, и от трех до семи", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.Он отметил, что для детей по полутора лет были введены пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка, которые можно получить, если на каждого члена семьи доход меньше двух прожиточных минимумов. Раньше такая выплата была доступна тем, у кого доход меньше полутора прожиточных минимумов на одного члена семьи.Для детей 1,5-3 лет, если доход меньше двух прожиточных минимумов на члена семьи, можно получить выплату в размере прожиточного минимума, но из материнского капитала.Для детей 3-7 лет, если в семье доход не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, предусмотрена выплата в половину прожиточного минимума на каждого ребенка."Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до одного ПМ на человека, то с 1 января следующего года, вот через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка", - добавил президент.Он также напомнил, что во время пандемии был проведены единоразовые выплаты всем детям до 16 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/bednost-1589666010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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