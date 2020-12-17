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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589796073.html
Оппозиция ждет от ЕС расширения санкций против белорусских компаний
Оппозиция ждет от ЕС расширения санкций против белорусских компаний
Оппозиция Белоруссии ожидает от Евросоюза включения в санкционные списки других компаний, которые поддерживают действующую власть во главе с президентом... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T20:00
2020-12-17T20:00
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Оппозиция Белоруссии ожидает от Евросоюза включения в санкционные списки других компаний, которые поддерживают действующую власть во главе с президентом Александром Лукашенко, заявил в четверг ответственный в Народном антикризисном управлении (НАУ) оппозиции за внешнюю политику Анатолий Котов.ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится."Включение в санкционные списки "кошельков" режима – это важный шаг и выход санкционного давления на новый уровень. Но мы ждем более системного подхода от ЕС - необходимо последовательно вводить санкции и против других спонсоров нелегитимной власти для реального эффекта", - говорится в заявлении Котова в Telegram-канале НАУ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201210/belorussiya-1588627124.html
https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html
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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Оппозиция ждет от ЕС расширения санкций против белорусских компаний

20:00 17.12.2020
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Участники несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Оппозиция Белоруссии ожидает от Евросоюза включения в санкционные списки других компаний, которые поддерживают действующую власть во главе с президентом Александром Лукашенко, заявил в четверг ответственный в Народном антикризисном управлении (НАУ) оппозиции за внешнюю политику Анатолий Котов.
ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.
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"Включение в санкционные списки "кошельков" режима – это важный шаг и выход санкционного давления на новый уровень. Но мы ждем более системного подхода от ЕС - необходимо последовательно вводить санкции и против других спонсоров нелегитимной власти для реального эффекта", - говорится в заявлении Котова в Telegram-канале НАУ.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
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15 декабря, 23:07
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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