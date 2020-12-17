Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии
17:09 17.12.2020 (обновлено: 18:00 17.12.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Евросоюз ввел в действие третий по счету санкционный список, в который попали 29 белорусских чиновников и семь юрлиц по обвинениям союза в фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста, решение было опубликовано в четверг в официальном журнале ЕС.
Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся: ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis, а в числе попавших под новые санкции физлиц - глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, а также бывший глава минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак.
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Согласно документу, ЗАО "Белтехэкспорт" является частной компанией, "тесно связанной с минобороны Белоруссии". "В этом качестве "Белтехэкспор" получает выгоду от режима (Александра – ред.) Лукашенко, поддерживает его", - пояснили в ЕС.
IT-компания Synesis, по мнению Евросоюза, "снабжает белорусские власти платформой для ведения наблюдения, которое позволяет анализировать видеоматериалы, в том числе, позволяет распознавать лица, таким образом, они помогают репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции".
В свою очередь, в ЕС отметили, что компания VOLAT "отвечает за реализацию военно-технической политики государства, подчиняется напрямую президенту и совету министров, но сотрудники этого предприятия во время визита (Александра – ред.) Лукашенко на завод объявили о забастовке, за что были уволены, таким образом, эта компания ответственна за нарушение прав человека".
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Евросоюз последовательно подготовил санкционные списки, в которые, в том числе, попал президент Александр Лукашенко.