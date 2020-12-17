Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589750841.html
Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии
Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии
Евросоюз ввел в действие третий по счету санкционный список, в который попали 29 белорусских чиновников и семь юрлиц по обвинениям союза в фальсификации итогов... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:09
2020-12-17T18:00
министерство обороны белоруссии
анатолий сивак
александр лукашенко
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587020622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7200ea1d8bb68006fdfd9c9c594d2c1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Евросоюз ввел в действие третий по счету санкционный список, в который попали 29 белорусских чиновников и семь юрлиц по обвинениям союза в фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста, решение было опубликовано в четверг в официальном журнале ЕС.Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся: ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis, а в числе попавших под новые санкции физлиц - глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, а также бывший глава минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак.Согласно документу, ЗАО "Белтехэкспорт" является частной компанией, "тесно связанной с минобороны Белоруссии". "В этом качестве "Белтехэкспор" получает выгоду от режима (Александра – ред.) Лукашенко, поддерживает его", - пояснили в ЕС.IT-компания Synesis, по мнению Евросоюза, "снабжает белорусские власти платформой для ведения наблюдения, которое позволяет анализировать видеоматериалы, в том числе, позволяет распознавать лица, таким образом, они помогают репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции".В свою очередь, в ЕС отметили, что компания VOLAT "отвечает за реализацию военно-технической политики государства, подчиняется напрямую президенту и совету министров, но сотрудники этого предприятия во время визита (Александра – ред.) Лукашенко на завод объявили о забастовке, за что были уволены, таким образом, эта компания ответственна за нарушение прав человека".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Евросоюз последовательно подготовил санкционные списки, в которые, в том числе, попал президент Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20201211/lukashenko-1588852350.html
https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583523087.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587020622_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_f70d90b861fdc273883d142f1f89d1cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны белоруссии, анатолий сивак, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии

17:09 17.12.2020 (обновлено: 18:00 17.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Евросоюз ввел в действие третий по счету санкционный список, в который попали 29 белорусских чиновников и семь юрлиц по обвинениям союза в фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста, решение было опубликовано в четверг в официальном журнале ЕС.
Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся: ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis, а в числе попавших под новые санкции физлиц - глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, а также бывший глава минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 20:33Протесты в Белоруссии
Швейцария ввела санкции против Лукашенко
Согласно документу, ЗАО "Белтехэкспорт" является частной компанией, "тесно связанной с минобороны Белоруссии". "В этом качестве "Белтехэкспор" получает выгоду от режима (Александра – ред.) Лукашенко, поддерживает его", - пояснили в ЕС.
IT-компания Synesis, по мнению Евросоюза, "снабжает белорусские власти платформой для ведения наблюдения, которое позволяет анализировать видеоматериалы, в том числе, позволяет распознавать лица, таким образом, они помогают репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции".
В свою очередь, в ЕС отметили, что компания VOLAT "отвечает за реализацию военно-технической политики государства, подчиняется напрямую президенту и совету министров, но сотрудники этого предприятия во время визита (Александра – ред.) Лукашенко на завод объявили о забастовке, за что были уволены, таким образом, эта компания ответственна за нарушение прав человека".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 15:28
"Я не парюсь": Лукашенко прокомментировал санкции Евросоюза
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Евросоюз последовательно подготовил санкционные списки, в которые, в том числе, попал президент Александр Лукашенко.
 
Протесты в БелоруссииМинистерство обороны БелоруссииАнатолий СивакАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Рогозин: первый в 2021 году пуск с Восточного запланирован в феврале
09:04Правительство утвердило правила компенсации части затрат на выпуск хлеба
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
09:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
Лента новостейМолния