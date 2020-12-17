https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589750841.html

Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии

Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии

Евросоюз ввел в действие третий по счету санкционный список, в который попали 29 белорусских чиновников и семь юрлиц по обвинениям союза в фальсификации итогов... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:09

2020-12-17T17:09

2020-12-17T18:00

министерство обороны белоруссии

анатолий сивак

александр лукашенко

протесты в белоруссии

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Евросоюз ввел в действие третий по счету санкционный список, в который попали 29 белорусских чиновников и семь юрлиц по обвинениям союза в фальсификации итогов президентских выборов и применении силы к участникам акций протеста, решение было опубликовано в четверг в официальном журнале ЕС.Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся: ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компания Synesis, а в числе попавших под новые санкции физлиц - глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт, а также бывший глава минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак.Согласно документу, ЗАО "Белтехэкспорт" является частной компанией, "тесно связанной с минобороны Белоруссии". "В этом качестве "Белтехэкспор" получает выгоду от режима (Александра – ред.) Лукашенко, поддерживает его", - пояснили в ЕС.IT-компания Synesis, по мнению Евросоюза, "снабжает белорусские власти платформой для ведения наблюдения, которое позволяет анализировать видеоматериалы, в том числе, позволяет распознавать лица, таким образом, они помогают репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции".В свою очередь, в ЕС отметили, что компания VOLAT "отвечает за реализацию военно-технической политики государства, подчиняется напрямую президенту и совету министров, но сотрудники этого предприятия во время визита (Александра – ред.) Лукашенко на завод объявили о забастовке, за что были уволены, таким образом, эта компания ответственна за нарушение прав человека".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и об их перемещении с улиц во дворы жилых домов. Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Евросоюз последовательно подготовил санкционные списки, в которые, в том числе, попал президент Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20201211/lukashenko-1588852350.html

https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583523087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, анатолий сивак, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире