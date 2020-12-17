https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589739229.html

Слуцкий заявил, что санкции ЕС означают неготовность к диалогу с Россией

Слуцкий заявил, что санкции ЕС означают неготовность к диалогу с Россией

Продление санкций Евросоюза лишь подтверждает оценки о неготовности ЕС как структуры к диалогу с Россией, Брюссель продолжает идти в фарватере США, причем себе... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:35

2020-12-17T16:35

2020-12-17T16:35

леонид слуцкий

брюссель

госдума рф

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Продление санкций Евросоюза лишь подтверждает оценки о неготовности ЕС как структуры к диалогу с Россией, Брюссель продолжает идти в фарватере США, причем себе в ущерб, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.ЕС в четверг официально продлил на полгода экономические санкции против России.Слуцкий вновь обратил внимание, что санкционное давление на Россию не имеет никакого результата и не может заставить изменить ни внешний курс, ни сложившиеся границы."И этот факт осознают многие политики европейских стран. Однако политическая инерция не позволяет ЕС признать реальность и выйти на конструктивный уровень взаимоотношений с Россией. Нам остается только сожалеть, поддерживая ответные меры", - добавил он.

https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589708608.html

брюссель

сша

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леонид слуцкий, брюссель, госдума рф, евросоюз, сша, в мире