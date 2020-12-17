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Слуцкий заявил, что санкции ЕС означают неготовность к диалогу с Россией
Слуцкий заявил, что санкции ЕС означают неготовность к диалогу с Россией
Продление санкций Евросоюза лишь подтверждает оценки о неготовности ЕС как структуры к диалогу с Россией, Брюссель продолжает идти в фарватере США, причем себе... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:35
2020-12-17T16:35
леонид слуцкий
брюссель
госдума рф
евросоюз
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Продление санкций Евросоюза лишь подтверждает оценки о неготовности ЕС как структуры к диалогу с Россией, Брюссель продолжает идти в фарватере США, причем себе в ущерб, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.ЕС в четверг официально продлил на полгода экономические санкции против России.Слуцкий вновь обратил внимание, что санкционное давление на Россию не имеет никакого результата и не может заставить изменить ни внешний курс, ни сложившиеся границы."И этот факт осознают многие политики европейских стран. Однако политическая инерция не позволяет ЕС признать реальность и выйти на конструктивный уровень взаимоотношений с Россией. Нам остается только сожалеть, поддерживая ответные меры", - добавил он.
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леонид слуцкий, брюссель, госдума рф, евросоюз, сша, в мире

Слуцкий заявил, что санкции ЕС означают неготовность к диалогу с Россией

16:35 17.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Продление санкций Евросоюза лишь подтверждает оценки о неготовности ЕС как структуры к диалогу с Россией, Брюссель продолжает идти в фарватере США, причем себе в ущерб, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
ЕС в четверг официально продлил на полгода экономические санкции против России.
"Продление санкций Евросоюза лишь подтверждает оценки о неготовности ЕС как структуры к диалогу с Россией. Брюссель продолжает идти в фарватере США, причем в ущерб как собственным экономическим интересам, так и интересам стабильности и безопасности на нашем общем Европейском континенте", - сказал депутат.
Слуцкий вновь обратил внимание, что санкционное давление на Россию не имеет никакого результата и не может заставить изменить ни внешний курс, ни сложившиеся границы.
"И этот факт осознают многие политики европейских стран. Однако политическая инерция не позволяет ЕС признать реальность и выйти на конструктивный уровень взаимоотношений с Россией. Нам остается только сожалеть, поддерживая ответные меры", - добавил он.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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