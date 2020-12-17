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Евросоюз продлил санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России
Совет Евросоюза официально продлил до 31 июля 2021 года действие экономических санкций против "отдельных секторов российской экономики", введенных из-за... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:36
2020-12-17T15:19
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Совет Евросоюза официально продлил до 31 июля 2021 года действие экономических санкций против "отдельных секторов российской экономики", введенных из-за ситуации на Украине.Об этом ЕС сообщил в отдельном заявлении.Политическое решение продлить ограничения главы государств — членов ЕС приняли на саммите 10 декабря.Санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также продукцию двойного назначения. Они предполагают ограничение доступа на рынок капиталов ЕС пяти крупнейших российских финансовых структур, где главным собственником является российское государство. Кроме того, под санкции попали три российские энергетические компании и три компании в оборонной сфере. Меры предусматривают эмбарго на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения, ограничения на передачу России ряда услуг и технологий, которые могут использоваться в нефтедобыче.Евросоюз впервые ввел экономические санкции против России 31 июля 2014 года в связи с событиями в Крыму. В марте 2015 года Евросовет увязал срок действия ограничений с "полным выполнением минских соглашений".
https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589674343.html
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евросовет, совет ес, украина, россия, евросоюз, в мире

Евросоюз продлил санкции против России

14:36 17.12.2020 (обновлено: 15:19 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Совет Евросоюза официально продлил до 31 июля 2021 года действие экономических санкций против "отдельных секторов российской экономики", введенных из-за ситуации на Украине.
Об этом ЕС сообщил в отдельном заявлении.
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Политическое решение продлить ограничения главы государств — членов ЕС приняли на саммите 10 декабря.
Санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также продукцию двойного назначения. Они предполагают ограничение доступа на рынок капиталов ЕС пяти крупнейших российских финансовых структур, где главным собственником является российское государство. Кроме того, под санкции попали три российские энергетические компании и три компании в оборонной сфере. Меры предусматривают эмбарго на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения, ограничения на передачу России ряда услуг и технологий, которые могут использоваться в нефтедобыче.
Евросоюз впервые ввел экономические санкции против России 31 июля 2014 года в связи с событиями в Крыму. В марте 2015 года Евросовет увязал срок действия ограничений с "полным выполнением минских соглашений".
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