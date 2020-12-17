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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589652235.html
Тихановская потребовала расширить санкции против белорусских властей
Тихановская потребовала расширить санкции против белорусских властей
Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская требует расширения санкционного списка против властей страны и предприятий,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:21
2020-12-17T12:21
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
европа
литва
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская требует расширения санкционного списка против властей страны и предприятий, поддерживающих белорусского лидера Александра Лукашенко.Президент Европейского парламента Давид Сассоли на торжественной церемонии в Брюсселе в среду вручил премию академика Андрея Сахарова представителям белорусской оппозиции во главе с Тихановской, которая выразила Европе благодарность, но подчеркнула, что действовать следует активнее.Оппозиционер добавила, что следует расширить санкции как в отношении определенных лиц, так и предприятий, поддерживающих Лукашенко. "Они должны быть направлены на "кошельки" Лукашенко. Мы должны отрезать Лукашенко от любой финансовой помощи", - заявила Тихановская.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Европейский союз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии и осудил "насилие" властей над участниками акций протеста. В ЕС последовательно подготовили и ввели в действие уже два списка индивидуальных санкций против белорусских чиновников, в которые попал и президент Александр Лукашенко. В среду стало известно, что ЕС подготовил третий по счету санкционный пакет, в который, помимо физлиц, войдут, как ожидается, и белорусские организации. Этот список проходит согласование и будет обнародован позднее.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/tikhanovskaya-1589064854.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, европа, литва, в мире

Тихановская потребовала расширить санкции против белорусских властей

12:21 17.12.2020
 
© REUTERS / Hannibal HanschkeЛидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская требует расширения санкционного списка против властей страны и предприятий, поддерживающих белорусского лидера Александра Лукашенко.
Президент Европейского парламента Давид Сассоли на торжественной церемонии в Брюсселе в среду вручил премию академика Андрея Сахарова представителям белорусской оппозиции во главе с Тихановской, которая выразила Европе благодарность, но подчеркнула, что действовать следует активнее.
"Мы благодарны Европе и другим европейским странам, что они не признали Александра Лукашенко президентом. Нас это действительно вдохновило, мы поняли, что не одни в этом мире и страны Европы не оставят нас наедине с этим диктатором. Мы ждали быстрой и сильной помощи от стран Европы. Удивительно, что на введение санкций ушло столько времени. Теперь мы просим, даже требует расширения санкционного списка, так как в нынешнем слишком мало людей", - сказала в четверг Тихановская порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Оппозиционер добавила, что следует расширить санкции как в отношении определенных лиц, так и предприятий, поддерживающих Лукашенко. "Они должны быть направлены на "кошельки" Лукашенко. Мы должны отрезать Лукашенко от любой финансовой помощи", - заявила Тихановская.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 10:08
"Стараюсь передать боль": Тихановская о разочаровании в Евросоюзе
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Европейский союз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии и осудил "насилие" властей над участниками акций протеста. В ЕС последовательно подготовили и ввели в действие уже два списка индивидуальных санкций против белорусских чиновников, в которые попал и президент Александр Лукашенко. В среду стало известно, что ЕС подготовил третий по счету санкционный пакет, в который, помимо физлиц, войдут, как ожидается, и белорусские организации. Этот список проходит согласование и будет обнародован позднее.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 18:21
Из разных источников. Раскрыто, сколько платят Тихановской в Литве
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвропаЛитваВ мире
 
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