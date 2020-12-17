Тихановская потребовала расширить санкции против белорусских властей
ХЕЛЬСИНКИ, 17 дек - РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская требует расширения санкционного списка против властей страны и предприятий, поддерживающих белорусского лидера Александра Лукашенко.
Президент Европейского парламента Давид Сассоли на торжественной церемонии в Брюсселе в среду вручил премию академика Андрея Сахарова представителям белорусской оппозиции во главе с Тихановской, которая выразила Европе благодарность, но подчеркнула, что действовать следует активнее.
"Мы благодарны Европе и другим европейским странам, что они не признали Александра Лукашенко президентом. Нас это действительно вдохновило, мы поняли, что не одни в этом мире и страны Европы не оставят нас наедине с этим диктатором. Мы ждали быстрой и сильной помощи от стран Европы. Удивительно, что на введение санкций ушло столько времени. Теперь мы просим, даже требует расширения санкционного списка, так как в нынешнем слишком мало людей", - сказала в четверг Тихановская порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Оппозиционер добавила, что следует расширить санкции как в отношении определенных лиц, так и предприятий, поддерживающих Лукашенко. "Они должны быть направлены на "кошельки" Лукашенко. Мы должны отрезать Лукашенко от любой финансовой помощи", - заявила Тихановская.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Европейский союз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии и осудил "насилие" властей над участниками акций протеста. В ЕС последовательно подготовили и ввели в действие уже два списка индивидуальных санкций против белорусских чиновников, в которые попал и президент Александр Лукашенко. В среду стало известно, что ЕС подготовил третий по счету санкционный пакет, в который, помимо физлиц, войдут, как ожидается, и белорусские организации. Этот список проходит согласование и будет обнародован позднее.
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