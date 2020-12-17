https://ria.ru/20201217/sanitarka-1589796208.html

Жаловавшаяся Путину санитарка заработала 116 тысяч рублей с ноября

Жаловавшаяся Путину санитарка заработала 116 тысяч рублей с ноября

Жалоба санитарки Кольской ЦРБ Мурманской области по поводу невыплат за работу с коронавирусными пациентами не соответствует действительности, сообщил глава... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:01

2020-12-17T20:01

2020-12-17T23:07

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

андрей чибис

здоровье - общество

владимир путин

кола

мурманская область

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МУРМАНСК, 17 дек — РИА Новости. Жалоба санитарки Кольской ЦРБ Мурманской области по поводу невыплат за работу с коронавирусными пациентами не соответствует действительности, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина волонтер в кол-центре зачитал обращение сотрудницы больницы, которая пожаловалась на то, что с начала пандемии медики ни разу не получили соответствующие доплаты.Сразу после этого Панычев выехал в больницу Колы.Он рассказал, что женщина сначала работала уборщицей, а затем прошла обучение и перевелась в санитарки, став представителем медперсонала."В ноябре при работе на 1,5 смены она получила порядка 77 тысяч выплат и 116 тысяч зарплата — это должность "санитарка" с ноября", — пояснил министр.По его словам, 352 сотрудника Кольской ЦРБ с апреля по октябрь за работу с коронавирусными больными получили выплаты на общую сумму почти 178 миллионов рублей. Из них 128 миллионов — из федерального бюджета.В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис в эфире "России 24" рассказал, что поговорил с сотрудницей больницы.Он пояснил, что до того, как женщина перешла в разряд медперсонала, федеральные выплаты были ей не положены. Он уточнил, что с ноября женщина начала получать и федеральные деньги.Чибис подчеркнул, что власти региона внимательно относятся к вопросам выплат врачам и перепроверяют все факты, связанные с этим.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/narusheniya-1589774282.html

https://ria.ru/20201217/vrach-1589785067.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей чибис, здоровье - общество, владимир путин, кола, мурманская область, общество