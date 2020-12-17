https://ria.ru/20201217/samsung-1589732706.html

Samsung привез в Россию ультрабюджетный смартфон Galaxy A02s

Samsung привез в Россию ультрабюджетный смартфон Galaxy A02s

Samsung Electronics объявила о новом для российского рынка смартфона, из линейки 2021 года — Samsung Galaxy A02s. Это довольно бюджетный гаджет с... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:17

2020-12-17T16:17

2020-12-17T16:17

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Samsung Electronics объявила о новом для российского рынка смартфона, из линейки 2021 года — Samsung Galaxy A02s. Это довольно бюджетный гаджет с характеристиками начального уровня.Смартфон получил большой (6,5 дюймов) дисплей с довольно скромным разрешением 720 x 1600 пикселей. За производительность Galaxy A02s отвечает не самый свежий чипсет Snapdragon 450, выполненный по 14-нанометровому техпроцессу. Доступны три конфигурации накопителя, каждая из которых оснащена лишь 3 ГБ ОЗУ: 32, 64 или 128 ГБ.Трехсенсорный модуль смартфона состоит из трех камер на 12, 2 и 2 Мп. Недорогой смартфон оказался лишен сканера отпечатков пальцев. Galaxy A02s получил батарейку на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 ватт. Но последнюю придется докупать отдельно, комплектная "вилка" обеспечивает лишь 7,75 Ватт.Стоимость на российском рынке пока не раскрывается. В Европе данный смартфон предложат в январе 2021 года за 150 евро (примерное 13 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20201208/samsung-1588184747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, samsung electronics, технологии