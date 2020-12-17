https://ria.ru/20201217/samsung-1589732706.html
Samsung привез в Россию ультрабюджетный смартфон Galaxy A02s
Samsung привез в Россию ультрабюджетный смартфон Galaxy A02s
Samsung Electronics объявила о новом для российского рынка смартфона, из линейки 2021 года — Samsung Galaxy A02s. Это довольно бюджетный гаджет с... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:17
2020-12-17T16:17
2020-12-17T16:17
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Samsung Electronics объявила о новом для российского рынка смартфона, из линейки 2021 года — Samsung Galaxy A02s. Это довольно бюджетный гаджет с характеристиками начального уровня.Смартфон получил большой (6,5 дюймов) дисплей с довольно скромным разрешением 720 x 1600 пикселей. За производительность Galaxy A02s отвечает не самый свежий чипсет Snapdragon 450, выполненный по 14-нанометровому техпроцессу. Доступны три конфигурации накопителя, каждая из которых оснащена лишь 3 ГБ ОЗУ: 32, 64 или 128 ГБ.Трехсенсорный модуль смартфона состоит из трех камер на 12, 2 и 2 Мп. Недорогой смартфон оказался лишен сканера отпечатков пальцев. Galaxy A02s получил батарейку на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 ватт. Но последнюю придется докупать отдельно, комплектная "вилка" обеспечивает лишь 7,75 Ватт.Стоимость на российском рынке пока не раскрывается. В Европе данный смартфон предложат в январе 2021 года за 150 евро (примерное 13 000 рублей по текущему курсу).
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samsung, google android, samsung electronics, технологии
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Samsung Electronics объявила
о новом для российского рынка смартфона, из линейки 2021 года — Samsung
Galaxy A02s. Это довольно бюджетный гаджет с характеристиками начального уровня.
Смартфон получил большой (6,5 дюймов) дисплей с довольно скромным разрешением 720 x 1600 пикселей. За производительность Galaxy A02s отвечает не самый свежий чипсет Snapdragon 450, выполненный по 14-нанометровому техпроцессу. Доступны три конфигурации накопителя, каждая из которых оснащена лишь 3 ГБ ОЗУ: 32, 64 или 128 ГБ.
Трехсенсорный модуль смартфона состоит из трех камер на 12, 2 и 2 Мп. Недорогой смартфон оказался лишен сканера отпечатков пальцев. Galaxy A02s получил батарейку на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 ватт. Но последнюю придется докупать отдельно, комплектная "вилка" обеспечивает лишь 7,75 Ватт.
Стоимость на российском рынке пока не раскрывается. В Европе данный смартфон предложат в январе 2021 года за 150 евро (примерное 13 000 рублей по текущему курсу).