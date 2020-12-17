https://ria.ru/20201217/samolet-1589714938.html

Путин похвалил новый российский самолет Ил-114-300

Путин похвалил новый российский самолет Ил-114-300

Новый российский самолет Ил-114-300 представляет собой совершенно новую машину, ее первый полет - большое событие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:23

2020-12-17T15:23

2020-12-17T15:23

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

ил-114-300

иркутский авиационный завод

мс-21

иркут (корпорация)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый российский самолет Ил-114-300 представляет собой совершенно новую машину, ее первый полет - большое событие, заявил президент России Владимир Путин."Значит, по автопрому - у нас программы все развиваются. Вы наверное обратили внимание, вот позавчера МС-21 с нашими двигателями, отечественными ПД-14, подняты в воздух. Это практически уже серийный образец, почти. Большое достижение, между прочим, и наших двигателестроителей, и авиастроителей. Я их поздравляю с этим событием", - сказал он во время ежегодной пресс-конференции."И вчера подняли еще Ил-114, новая, новая совершенно машина, практически новой модификации. Тоже большое событие. Поздравляю", - добавил он.Первый полет самолета МС-21, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, состоялся 15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода, филиала корпорации "Иркут".Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 в среду совершил свой первый полет. Завершение испытаний и сертификация самолета ожидаются в 2022 году, а начало его серийных поставок - с 2023 года.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/il-1589578304.html

https://ria.ru/20201216/il114-1589523102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 Новый ближнемагистральный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух в подмосковном Жуковском. При разработке лайнера конструкторы ориентировались на потребности местных авиалиний — Ил-114-300 может приземляться даже на аэродромах с низкой технической оснащенностью, а также в регионах с суровым климатом, например в Арктике. Подробнее о его возможностях — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-17T15:23 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-114-300, иркутский авиационный завод, мс-21, иркут (корпорация), владимир путин, общество