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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/samolet-1589714938.html
Путин похвалил новый российский самолет Ил-114-300
Путин похвалил новый российский самолет Ил-114-300
Новый российский самолет Ил-114-300 представляет собой совершенно новую машину, ее первый полет - большое событие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:23
2020-12-17T15:23
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
ил-114-300
иркутский авиационный завод
мс-21
иркут (корпорация)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый российский самолет Ил-114-300 представляет собой совершенно новую машину, ее первый полет - большое событие, заявил президент России Владимир Путин."Значит, по автопрому - у нас программы все развиваются. Вы наверное обратили внимание, вот позавчера МС-21 с нашими двигателями, отечественными ПД-14, подняты в воздух. Это практически уже серийный образец, почти. Большое достижение, между прочим, и наших двигателестроителей, и авиастроителей. Я их поздравляю с этим событием", - сказал он во время ежегодной пресс-конференции."И вчера подняли еще Ил-114, новая, новая совершенно машина, практически новой модификации. Тоже большое событие. Поздравляю", - добавил он.Первый полет самолета МС-21, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, состоялся 15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода, филиала корпорации "Иркут".Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 в среду совершил свой первый полет. Завершение испытаний и сертификация самолета ожидаются в 2022 году, а начало его серийных поставок - с 2023 года.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201216/il-1589578304.html
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Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300
Новый ближнемагистральный самолет Ил-114-300 впервые поднялся в воздух в подмосковном Жуковском. При разработке лайнера конструкторы ориентировались на потребности местных авиалиний — Ил-114-300 может приземляться даже на аэродромах с низкой технической оснащенностью, а также в регионах с суровым климатом, например в Арктике. Подробнее о его возможностях — в видеоинфографике Ria.ru.
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ил-114-300, иркутский авиационный завод, мс-21, иркут (корпорация), владимир путин, общество

Путин похвалил новый российский самолет Ил-114-300

15:23 17.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новый российский самолет Ил-114-300 представляет собой совершенно новую машину, ее первый полет - большое событие, заявил президент России Владимир Путин.
"Значит, по автопрому - у нас программы все развиваются. Вы наверное обратили внимание, вот позавчера МС-21 с нашими двигателями, отечественными ПД-14, подняты в воздух. Это практически уже серийный образец, почти. Большое достижение, между прочим, и наших двигателестроителей, и авиастроителей. Я их поздравляю с этим событием", - сказал он во время ежегодной пресс-конференции.
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"И вчера подняли еще Ил-114, новая, новая совершенно машина, практически новой модификации. Тоже большое событие. Поздравляю", - добавил он.
Первый полет самолета МС-21, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, состоялся 15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода, филиала корпорации "Иркут".
Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 в среду совершил свой первый полет. Завершение испытаний и сертификация самолета ожидаются в 2022 году, а начало его серийных поставок - с 2023 года.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Ил-114-300Иркутский авиационный заводМС-21Иркут (корпорация)Владимир ПутинОбщество
 
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