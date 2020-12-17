https://ria.ru/20201217/safronov-1589740692.html

Песков прокомментировал слова Путина о Сафронове

Песков прокомментировал слова Путина о Сафронове

Президент РФ Владимир Путин, говоря о подробностях дела экс-журналиста Ивана Сафронова, опирался на свои данные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:37

2020-12-17T16:37

2020-12-17T20:53

роскосмос

дмитрий песков

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о подробностях дела экс-журналиста Ивана Сафронова, опирался на свои данные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ходе большой пресс конференции глава государства заявил, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность, а за период его работы советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина."Он же опирался на свои данные, поэтому я сейчас просто не могу (комментировать - ред.)", - сказал Песков журналистам.Он предположил, что это может быть связано с "военно-промышленной комиссией". Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

https://ria.ru/20201217/rogozin-1589745831.html

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Путин: "Сафронова судят не за журналистскую деятельность" ПУТИН: ВОПРОС О ПОМИЛОВАНИИ САФРОНОВА - ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА СУДОМ 2020-12-17T16:37 true PT1M35S

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роскосмос, дмитрий песков, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", владимир путин, общество