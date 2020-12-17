https://ria.ru/20201217/safronov-1589697408.html
Путин призвал определить реальный ущерб в деле Сафронова
Путин призвал определить реальный ущерб в деле Сафронова
В деле обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова следует обратить внимание на то, какой он нанес реальный вред, но предательство является самым большим из грехов, РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:29
2020-12-17T14:29
2020-12-17T14:45
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В деле обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова следует обратить внимание на то, какой он нанес реальный вред, но предательство является самым большим из грехов, заявил президент РФ Владимир Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, владимир путин