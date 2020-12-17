Путин призвал определить реальный ущерб в деле Сафронова

"Вы сказали, что он мог оступиться, это бывает. За это можно было бы простить. Бывает и так. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного, какой он реальный вред нанес. Вообще ему вменяется шпионаж, измена, но самый большой грех, который у нас есть, это предательство. Сдача информации закрытого характера – это предательство", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.