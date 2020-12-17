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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/safronov-1589697408.html
Путин призвал определить реальный ущерб в деле Сафронова
Путин призвал определить реальный ущерб в деле Сафронова
В деле обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова следует обратить внимание на то, какой он нанес реальный вред, но предательство является самым большим из грехов, РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:29
2020-12-17T14:45
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В деле обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова следует обратить внимание на то, какой он нанес реальный вред, но предательство является самым большим из грехов, заявил президент РФ Владимир Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, владимир путин

Путин призвал определить реальный ущерб в деле Сафронова

14:29 17.12.2020 (обновлено: 14:45 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В деле обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова следует обратить внимание на то, какой он нанес реальный вред, но предательство является самым большим из грехов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы сказали, что он мог оступиться, это бывает. За это можно было бы простить. Бывает и так. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного, какой он реальный вред нанес. Вообще ему вменяется шпионаж, измена, но самый большой грех, который у нас есть, это предательство. Сдача информации закрытого характера – это предательство", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.

Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 14:31Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин оценил возможность помилования Сафронова
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияВладимир Путин
 
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