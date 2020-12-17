https://ria.ru/20201217/safronov-1589696383.html
Путин отметил, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность
Путин отметил, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность
Экс-журналиста Ивана Сафронова судят не за журналистскую деятельность, а за период его работы советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, заявил в четверг... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:27
2020-12-17T14:27
2020-12-17T15:19
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экс-журналиста Ивана Сафронова судят не за журналистскую деятельность, а за период его работы советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Из открытых источников он брал информацию или из закрытых, это следствие должно разобраться с этим. Ведь его судят не за журналистскую деятельность, в этом же весь цимус, весь смысл того, что происходит. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции."Связано с достаточно длительным периодом его работы... помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал и в "Роскосмосе" работал", - добавил президент. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин: "Сафронова судят не за журналистскую деятельность"
ПУТИН: ВОПРОС О ПОМИЛОВАНИИ САФРОНОВА - ЭТО СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ ЕГО ДЕЛА СУДОМ
2020-12-17T14:27
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", владимир путин, происшествия