"Русал" назвал информацию о влиянии Дерипаски на компанию ложной
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Русал" считает информацию в СМИ о влиянии Олега Дерипаски на компанию не соответствующей действительности, говорится в заявлении "Русала".
"Русал" выражает категорическое несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, содержащимися в статье агентства Bloomberg. Мы считаем изложенные домыслы ложными и не соответствующими действительности", - отмечается в заявлении.
Как написало ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой Дерипаска якобы продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под санкций. Под контролем, исходя из статьи, подразумевается значительное влияние на деятельность компаний и использование их ресурсов в своих интересах. При этом юристы, представляющие и "Эн+", и Дерипаску, эти обвинения Блумбергу опровергли.
Ранее в четверг основной акционер "Русала" "Эн+" категорически опроверг утверждения, содержащиеся в статье, заявив, что они не имеют под собой фактических оснований. В компании также отметили, что минфин США и сама группа "Эн+" не указывали на наличие каких-либо нарушений достигнутых ранее договоренностей и не высказывали опасений по этому поводу.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. А в январе 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.