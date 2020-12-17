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https://ria.ru/20201217/rusal-1589800525.html
"Русал" назвал информацию о влиянии Дерипаски на компанию ложной
"Русал" назвал информацию о влиянии Дерипаски на компанию ложной
"Русал" считает информацию в СМИ о влиянии Олега Дерипаски на компанию не соответствующей действительности, говорится в заявлении "Русала". РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T20:25
2020-12-17T20:25
министерство финансов сша
группа газ
русские машины
олег дерипаска
сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Русал" считает информацию в СМИ о влиянии Олега Дерипаски на компанию не соответствующей действительности, говорится в заявлении "Русала"."Русал" выражает категорическое несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, содержащимися в статье агентства Bloomberg. Мы считаем изложенные домыслы ложными и не соответствующими действительности", - отмечается в заявлении.Как написало ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой Дерипаска якобы продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под санкций. Под контролем, исходя из статьи, подразумевается значительное влияние на деятельность компаний и использование их ресурсов в своих интересах. При этом юристы, представляющие и "Эн+", и Дерипаску, эти обвинения Блумбергу опровергли.Ранее в четверг основной акционер "Русала" "Эн+" категорически опроверг утверждения, содержащиеся в статье, заявив, что они не имеют под собой фактических оснований. В компании также отметили, что минфин США и сама группа "Эн+" не указывали на наличие каких-либо нарушений достигнутых ранее договоренностей и не высказывали опасений по этому поводу.США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. А в январе 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
https://ria.ru/20201217/deripaska-1589794204.html
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министерство финансов сша, группа газ, русские машины, олег дерипаска, сша, в мире

"Русал" назвал информацию о влиянии Дерипаски на компанию ложной

20:25 17.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Русал" считает информацию в СМИ о влиянии Олега Дерипаски на компанию не соответствующей действительности, говорится в заявлении "Русала".
"Русал" выражает категорическое несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, содержащимися в статье агентства Bloomberg. Мы считаем изложенные домыслы ложными и не соответствующими действительности", - отмечается в заявлении.
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 19:48
Акции "Русала" упали из-за сообщения о "влиянии" Дерипаски на компанию
Как написало ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой Дерипаска якобы продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под санкций. Под контролем, исходя из статьи, подразумевается значительное влияние на деятельность компаний и использование их ресурсов в своих интересах. При этом юристы, представляющие и "Эн+", и Дерипаску, эти обвинения Блумбергу опровергли.
Ранее в четверг основной акционер "Русала" "Эн+" категорически опроверг утверждения, содержащиеся в статье, заявив, что они не имеют под собой фактических оснований. В компании также отметили, что минфин США и сама группа "Эн+" не указывали на наличие каких-либо нарушений достигнутых ранее договоренностей и не высказывали опасений по этому поводу.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 13:49
Дерипаска дважды за день раскритиковал политику ЦБ в отношении аграриев
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. А в январе 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
 
Министерство финансов СШАГруппа ГАЗРусские машиныОлег ДерипаскаСШАВ мире
 
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