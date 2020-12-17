https://ria.ru/20201217/rusal-1589800525.html

"Русал" назвал информацию о влиянии Дерипаски на компанию ложной

"Русал" назвал информацию о влиянии Дерипаски на компанию ложной

"Русал" считает информацию в СМИ о влиянии Олега Дерипаски на компанию не соответствующей действительности, говорится в заявлении "Русала". РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T20:25

2020-12-17T20:25

2020-12-17T20:25

министерство финансов сша

группа газ

русские машины

олег дерипаска

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Русал" считает информацию в СМИ о влиянии Олега Дерипаски на компанию не соответствующей действительности, говорится в заявлении "Русала"."Русал" выражает категорическое несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, содержащимися в статье агентства Bloomberg. Мы считаем изложенные домыслы ложными и не соответствующими действительности", - отмечается в заявлении.Как написало ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой Дерипаска якобы продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под санкций. Под контролем, исходя из статьи, подразумевается значительное влияние на деятельность компаний и использование их ресурсов в своих интересах. При этом юристы, представляющие и "Эн+", и Дерипаску, эти обвинения Блумбергу опровергли.Ранее в четверг основной акционер "Русала" "Эн+" категорически опроверг утверждения, содержащиеся в статье, заявив, что они не имеют под собой фактических оснований. В компании также отметили, что минфин США и сама группа "Эн+" не указывали на наличие каких-либо нарушений достигнутых ранее договоренностей и не высказывали опасений по этому поводу.США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. А в январе 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.

https://ria.ru/20201217/deripaska-1589794204.html

https://ria.ru/20201214/deripaska-1589112849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, группа газ, русские машины, олег дерипаска, сша, в мире