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Путин назвал ожидаемый по итогам года рост сельского хозяйства
Путин назвал ожидаемый по итогам года рост сельского хозяйства
Рост сельского хозяйства в России по итогам года может составить 2%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:16
2020-12-17T12:16
2020-12-17T12:54
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Рост сельского хозяйства в России по итогам года может составить 2%, заявил президент РФ Владимир Путин."Производство сельского хозяйства традиционно у нас за последние годы в хорошей зоне", - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции."Где-то сейчас на данный момент плюс 1,8. Министр сказал, что по году может быть даже не падение, может быть увеличение до 2%. Надеюсь, что так и будет", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, экономика