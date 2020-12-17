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Путин назвал ожидаемый по итогам года рост сельского хозяйства

Путин назвал ожидаемый по итогам года рост сельского хозяйства

Рост сельского хозяйства в России по итогам года может составить 2%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:16

2020-12-17T12:16

2020-12-17T12:54

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Рост сельского хозяйства в России по итогам года может составить 2%, заявил президент РФ Владимир Путин."Производство сельского хозяйства традиционно у нас за последние годы в хорошей зоне", - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции."Где-то сейчас на данный момент плюс 1,8. Министр сказал, что по году может быть даже не падение, может быть увеличение до 2%. Надеюсь, что так и будет", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика