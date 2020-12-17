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Российские ученые создали самозалечивающиеся дорожные покрытия из мусора
Российские ученые создали самозалечивающиеся дорожные покрытия из мусора
Повысить качество автомобильных дорог с помощью вторсырья предложили ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г.В... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:00
2020-12-17T09:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
рэу имени г. в. плеханова
технологии
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Повысить качество автомобильных дорог с помощью вторсырья предложили ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова). Эксперты рассказали, что им удалось создать новый прочный материал из отходов для строительства дорожного полотна. По их мнению, разработка также поможет уменьшить вредные выбросы, связанные с производством полимеров, и стабилизировать экологическую обстановку, которая сложилась вокруг мусора с длительным периодом разложения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам специалистов Плехановского университета, главное достижение их научной работы – это создание новой битумно-полимерной композиции, обладающей высокими адгезионными и упруго-прочностными характеристиками и повышенной стойкостью к различным погодным условиям. Ее можно использовать для производства материала дорожного полотна, тротуарной плитки, вспомогательных элементов.По словам эксперта, разработка композиционных материалов на основе отходов, например, из упаковочных материалов, позволит снизить экологическую напряженность, которая сложилась вокруг большого количества трудно перерабатываемого мусора с длительным периодом естественного разложения. Новый способ применения вторсырья поможет снизить количество вредных выбросов при производстве первичных полимеров благодаря их частичной замене вторичным сырьем."В основе композиции лежит комплексный подход использования современных синтетических полимерных материалов, дисперсных частиц наноразмерного диапазона и природных биополимеров", – рассказал Ольхов.Специалисты отметили, что композиционные материалы на основе вторичных синтетических полимеров, модифицированных природными биополимерами, можно с успехом использовать в сфере ландшафтного дизайна для производства георешеток, геоматов и геосеток. Ученые также создали биополимерный геотекстиль с функцией ускоренного проращивания травянистых покровов.В дальнейшем авторы исследования планируют поэтапно внедрить свои идеи в практику дорожно-транспортного строительства и другие сферы жизни.Работа проведена в рамках поискового научного проекта "Разработка технологии переработки вторичных полимерных материалов с целью создания изделий для транспортного строительства".
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университетская наука, навигатор абитуриента, рэу имени г. в. плеханова, технологии

Российские ученые создали самозалечивающиеся дорожные покрытия из мусора

09:00 17.12.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие бригады ГБУ "Автомобильные дороги" проводят латочный ремонт дорожного покрытия в Москве
Рабочие бригады ГБУ Автомобильные дороги проводят латочный ремонт дорожного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Повысить качество автомобильных дорог с помощью вторсырья предложили ученые Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова). Эксперты рассказали, что им удалось создать новый прочный материал из отходов для строительства дорожного полотна. По их мнению, разработка также поможет уменьшить вредные выбросы, связанные с производством полимеров, и стабилизировать экологическую обстановку, которая сложилась вокруг мусора с длительным периодом разложения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
По словам специалистов Плехановского университета, главное достижение их научной работы – это создание новой битумно-полимерной композиции, обладающей высокими адгезионными и упруго-прочностными характеристиками и повышенной стойкостью к различным погодным условиям. Ее можно использовать для производства материала дорожного полотна, тротуарной плитки, вспомогательных элементов.

"Материал получился очень прочным. Мы апробировали битумные вяжущие наполнители для асфальтобетона. А именно, магнитные и металлические наполнители в микро- и ультрадисперсной форме. Кроме того, нам удалось определить оптимальное соотношение различных компонентов в битумном вяжущем наполнителе для того, чтобы обеспечить эффективное поглощение СВЧ электромагнитного излучения и создание самозалечивающихся асфальтобенных дорожных покрытий", – рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории "Перспективные композиционные материалы и технологии" РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Ольхов.

По словам эксперта, разработка композиционных материалов на основе отходов, например, из упаковочных материалов, позволит снизить экологическую напряженность, которая сложилась вокруг большого количества трудно перерабатываемого мусора с длительным периодом естественного разложения. Новый способ применения вторсырья поможет снизить количество вредных выбросов при производстве первичных полимеров благодаря их частичной замене вторичным сырьем.
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"В основе композиции лежит комплексный подход использования современных синтетических полимерных материалов, дисперсных частиц наноразмерного диапазона и природных биополимеров", – рассказал Ольхов.
Специалисты отметили, что композиционные материалы на основе вторичных синтетических полимеров, модифицированных природными биополимерами, можно с успехом использовать в сфере ландшафтного дизайна для производства георешеток, геоматов и геосеток. Ученые также создали биополимерный геотекстиль с функцией ускоренного проращивания травянистых покровов.
В дальнейшем авторы исследования планируют поэтапно внедрить свои идеи в практику дорожно-транспортного строительства и другие сферы жизни.
Работа проведена в рамках поискового научного проекта "Разработка технологии переработки вторичных полимерных материалов с целью создания изделий для транспортного строительства".
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологии
 
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