https://ria.ru/20201217/reforma-1589655353.html

Реформу первичного звена здравоохранения начнут с 1 января

Реформу первичного звена здравоохранения начнут с 1 января

Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, на нее предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:29

2020-12-17T12:29

2020-12-17T12:46

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, на нее предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, мы об этом не забыли, никуда в долгий ящик не отложили - вместо того, чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января. Все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, они все будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой", - сказал Путин.Глава государства уточнил, что на программу предусмотрено 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллиардов рублей - из региональных бюджетов. В ближайшие три года уже должно быть выделено и освоено 300 миллиардов рублей, отметил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/zdravookhranenie-1589656016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин, общество