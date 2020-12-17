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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/reforma-1589655353.html
Реформу первичного звена здравоохранения начнут с 1 января
Реформу первичного звена здравоохранения начнут с 1 января
Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, на нее предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:29
2020-12-17T12:46
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, на нее предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции."Мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, мы об этом не забыли, никуда в долгий ящик не отложили - вместо того, чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января. Все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, они все будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой", - сказал Путин.Глава государства уточнил, что на программу предусмотрено 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллиардов рублей - из региональных бюджетов. В ближайшие три года уже должно быть выделено и освоено 300 миллиардов рублей, отметил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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здоровье - общество, владимир путин, общество

Реформу первичного звена здравоохранения начнут с 1 января

12:29 17.12.2020 (обновлено: 12:46 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января 2021 года, на нее предусмотрено свыше 500 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Мы немножко сдвинули вправо начало работы по развитию первичного звена здравоохранения, мы об этом не забыли, никуда в долгий ящик не отложили - вместо того, чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января. Все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, они все будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой", - сказал Путин.
Глава государства уточнил, что на программу предусмотрено 500 миллиардов рублей из федерального бюджета и 50 миллиардов рублей - из региональных бюджетов. В ближайшие три года уже должно быть выделено и освоено 300 миллиардов рублей, отметил президент.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 12:31Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин назвал цели реформы первичного звена здравоохранения
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Здоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
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