Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/redaktor-1589744094.html
Путин пообещал помочь разобраться с ситуацией редактора газеты "Вперед"
Путин пообещал помочь разобраться с ситуацией редактора газеты "Вперед"
Президент России Владимир Путин пообещал попросить губернатора Ростовской области Василия Голубева разобраться с ситуацией с увольнением редактора газеты... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:49
2020-12-17T16:49
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
василий голубев
владимир путин
батайск
ростовская область
ростов-на-дону
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589734413_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_75c682d26c772b5c0092eb1b9c76a1bf.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал попросить губернатора Ростовской области Василия Голубева разобраться с ситуацией с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска Елены Пивоваровой.Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская рассказала президенту, что редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову уволили без причины."Без нормальной работы СМИ гражданского общества не построим. Это очевидно, потому что эффективная живая пресса - это и есть часть гражданского общества. Не знаком с тем конфликтом, о котором вы сейчас рассказали, главного редактора Пивоваровой, главного редактора газеты "Вперед", но я верю вашим словам, верю на слово. Вы сказали, что ее уволил комитет по управлению имуществом?", - сказал Путин.Василия Голубева согласилась."Мы с вами понимаем, что структура, которая управляет имуществом, они от имени государства владеют собственностью, но совершенно очевидно, что это та структура, которая должна заниматься, что называется, контентом, содержанием, А не только следить за тем, чтобы ничего не украли и чтобы все было на месте, чтобы у государства ничего не утащили. Я надеюсь, что скрепки, стулья и другая редакционная мебель на месте, поэтому ясно, что это не комитет по имуществу сработал, а тот, кто руководит комитетом по имуществу этого Батайска", - сказал президент."Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим. Если у него сил не хватит, то я ему помогу", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/zhurnalist-1589342342.html
https://ria.ru/20201217/putin-1589637819.html
батайск
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589734413_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_c2bea030da975ce1ef6b37b7fa759dbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий голубев, владимир путин, батайск, ростовская область, ростов-на-дону, общество

Путин пообещал помочь разобраться с ситуацией редактора газеты "Вперед"

16:49 17.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал попросить губернатора Ростовской области Василия Голубева разобраться с ситуацией с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска Елены Пивоваровой.
Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская рассказала президенту, что редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову уволили без причины.
"Без нормальной работы СМИ гражданского общества не построим. Это очевидно, потому что эффективная живая пресса - это и есть часть гражданского общества. Не знаком с тем конфликтом, о котором вы сейчас рассказали, главного редактора Пивоваровой, главного редактора газеты "Вперед", но я верю вашим словам, верю на слово. Вы сказали, что ее уволил комитет по управлению имуществом?", - сказал Путин.
Василия Голубева согласилась.
Камеры журналистов, установленные в зале Центра международной торговли на Красной Пресне, где пройдет большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 15:19
Названы самые опасные страны для работы журналистов
"Мы с вами понимаем, что структура, которая управляет имуществом, они от имени государства владеют собственностью, но совершенно очевидно, что это та структура, которая должна заниматься, что называется, контентом, содержанием, А не только следить за тем, чтобы ничего не украли и чтобы все было на месте, чтобы у государства ничего не утащили. Я надеюсь, что скрепки, стулья и другая редакционная мебель на месте, поэтому ясно, что это не комитет по имуществу сработал, а тот, кто руководит комитетом по имуществу этого Батайска", - сказал президент.
"Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим. Если у него сил не хватит, то я ему помогу", - добавил он.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 11:44Инфографика
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Василий ГолубевВладимир ПутинБатайскРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Минтруд предложил упростить процедуру оформления больничного
09:00Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
08:55Привитый от COVID-19 глава депздрава Югры рассказал о своем состоянии
08:45Отсидевший за убийство отца житель Югры зарезал и мать
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
08:00Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
Лента новостейМолния