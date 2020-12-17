https://ria.ru/20201217/redaktor-1589744094.html
Путин пообещал помочь разобраться с ситуацией редактора газеты "Вперед"
Путин пообещал помочь разобраться с ситуацией редактора газеты "Вперед"
Президент России Владимир Путин пообещал попросить губернатора Ростовской области Василия Голубева разобраться с ситуацией с увольнением редактора газеты... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:49
2020-12-17T16:49
2020-12-17T16:49
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
василий голубев
владимир путин
батайск
ростовская область
ростов-на-дону
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал попросить губернатора Ростовской области Василия Голубева разобраться с ситуацией с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска Елены Пивоваровой.Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская рассказала президенту, что редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову уволили без причины."Без нормальной работы СМИ гражданского общества не построим. Это очевидно, потому что эффективная живая пресса - это и есть часть гражданского общества. Не знаком с тем конфликтом, о котором вы сейчас рассказали, главного редактора Пивоваровой, главного редактора газеты "Вперед", но я верю вашим словам, верю на слово. Вы сказали, что ее уволил комитет по управлению имуществом?", - сказал Путин.Василия Голубева согласилась."Мы с вами понимаем, что структура, которая управляет имуществом, они от имени государства владеют собственностью, но совершенно очевидно, что это та структура, которая должна заниматься, что называется, контентом, содержанием, А не только следить за тем, чтобы ничего не украли и чтобы все было на месте, чтобы у государства ничего не утащили. Я надеюсь, что скрепки, стулья и другая редакционная мебель на месте, поэтому ясно, что это не комитет по имуществу сработал, а тот, кто руководит комитетом по имуществу этого Батайска", - сказал президент."Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим. Если у него сил не хватит, то я ему помогу", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/zhurnalist-1589342342.html
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василий голубев, владимир путин, батайск, ростовская область, ростов-на-дону, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
пообещал попросить губернатора Ростовской области Василия Голубева
разобраться с ситуацией с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска
Елены Пивоваровой.
Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист из Ростова-на-Дону
Вера Южанская рассказала президенту, что редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову уволили без причины.
"Без нормальной работы СМИ гражданского общества не построим. Это очевидно, потому что эффективная живая пресса - это и есть часть гражданского общества. Не знаком с тем конфликтом, о котором вы сейчас рассказали, главного редактора Пивоваровой, главного редактора газеты "Вперед", но я верю вашим словам, верю на слово. Вы сказали, что ее уволил комитет по управлению имуществом?", - сказал Путин.
Василия Голубева согласилась.
"Мы с вами понимаем, что структура, которая управляет имуществом, они от имени государства владеют собственностью, но совершенно очевидно, что это та структура, которая должна заниматься, что называется, контентом, содержанием, А не только следить за тем, чтобы ничего не украли и чтобы все было на месте, чтобы у государства ничего не утащили. Я надеюсь, что скрепки, стулья и другая редакционная мебель на месте, поэтому ясно, что это не комитет по имуществу сработал, а тот, кто руководит комитетом по имуществу этого Батайска", - сказал президент.
"Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим. Если у него сил не хватит, то я ему помогу", - добавил он.