https://ria.ru/20201217/redaktor-1589744094.html

Путин пообещал помочь разобраться с ситуацией редактора газеты "Вперед"

Путин пообещал помочь разобраться с ситуацией редактора газеты "Вперед"

Президент России Владимир Путин пообещал попросить губернатора Ростовской области Василия Голубева разобраться с ситуацией с увольнением редактора газеты... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:49

2020-12-17T16:49

2020-12-17T16:49

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

василий голубев

владимир путин

батайск

ростовская область

ростов-на-дону

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал попросить губернатора Ростовской области Василия Голубева разобраться с ситуацией с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска Елены Пивоваровой.Президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская рассказала президенту, что редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову уволили без причины."Без нормальной работы СМИ гражданского общества не построим. Это очевидно, потому что эффективная живая пресса - это и есть часть гражданского общества. Не знаком с тем конфликтом, о котором вы сейчас рассказали, главного редактора Пивоваровой, главного редактора газеты "Вперед", но я верю вашим словам, верю на слово. Вы сказали, что ее уволил комитет по управлению имуществом?", - сказал Путин.Василия Голубева согласилась."Мы с вами понимаем, что структура, которая управляет имуществом, они от имени государства владеют собственностью, но совершенно очевидно, что это та структура, которая должна заниматься, что называется, контентом, содержанием, А не только следить за тем, чтобы ничего не украли и чтобы все было на месте, чтобы у государства ничего не утащили. Я надеюсь, что скрепки, стулья и другая редакционная мебель на месте, поэтому ясно, что это не комитет по имуществу сработал, а тот, кто руководит комитетом по имуществу этого Батайска", - сказал президент."Попрошу обязательно губернатора, чтобы он разобрался с этим. Если у него сил не хватит, то я ему помогу", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/zhurnalist-1589342342.html

https://ria.ru/20201217/putin-1589637819.html

батайск

ростовская область

ростов-на-дону

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василий голубев, владимир путин, батайск, ростовская область, ростов-на-дону, общество