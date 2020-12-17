https://ria.ru/20201217/razvedka-1589604564.html

Нарышкин рассказал о работе разведки над освобождением россиян из плена

Нарышкин рассказал о работе разведки над освобождением россиян из плена

Служба внешней разведки России совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами участвует в освобождении россиян и граждан других стран, оказавшихся в плену,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T04:04

2020-12-17T04:04

2020-12-17T06:04

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

москва

бейрут

ливан

безопасность

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Служба внешней разведки России совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами участвует в освобождении россиян и граждан других стран, оказавшихся в плену, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь" в преддверии столетия отечественной внешней разведки.В своем материале Нарышкин перечислил основные направления сотрудничества СВР со специальными службами других государств: противодействие терроризму, кибербезопасность, а также борьба с нелегальной миграцией, контрабандой оружия и наркотиков.Ранее официально не сообщалось об участии российской внешней разведки на современном этапе в вызволении россиян и граждан других стран из плена.Наиболее известной операцией прошлого, проведенной отечественной внешней разведкой в этом направлении, считается освобождение осенью 1985 года советских дипломатов, захваченных одной из радикальных группировок в столице Ливана Бейруте. Детали той операции и по сей день остаются государственной тайной.

https://ria.ru/20201217/spetssluzhby-1589603815.html

россия

москва

бейрут

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва, бейрут, ливан, безопасность