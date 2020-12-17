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Нарышкин рассказал о работе разведки над освобождением россиян из плена
Нарышкин рассказал о работе разведки над освобождением россиян из плена
Служба внешней разведки России совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами участвует в освобождении россиян и граждан других стран, оказавшихся в плену,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T04:04
2020-12-17T06:04
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
москва
бейрут
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безопасность
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Служба внешней разведки России совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами участвует в освобождении россиян и граждан других стран, оказавшихся в плену, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь" в преддверии столетия отечественной внешней разведки.В своем материале Нарышкин перечислил основные направления сотрудничества СВР со специальными службами других государств: противодействие терроризму, кибербезопасность, а также борьба с нелегальной миграцией, контрабандой оружия и наркотиков.Ранее официально не сообщалось об участии российской внешней разведки на современном этапе в вызволении россиян и граждан других стран из плена.Наиболее известной операцией прошлого, проведенной отечественной внешней разведкой в этом направлении, считается освобождение осенью 1985 года советских дипломатов, захваченных одной из радикальных группировок в столице Ливана Бейруте. Детали той операции и по сей день остаются государственной тайной.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва, бейрут, ливан, безопасность

Нарышкин рассказал о работе разведки над освобождением россиян из плена

04:04 17.12.2020 (обновлено: 06:04 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Служба внешней разведки России совместно с партнерскими зарубежными спецслужбами участвует в освобождении россиян и граждан других стран, оказавшихся в плену, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь" в преддверии столетия отечественной внешней разведки.
В своем материале Нарышкин перечислил основные направления сотрудничества СВР со специальными службами других государств: противодействие терроризму, кибербезопасность, а также борьба с нелегальной миграцией, контрабандой оружия и наркотиков.

"Нельзя не упомянуть деятельность российской разведки на партнерском канале по освобождению наших соотечественников и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену. <...> Сохранение в XXI веке таких уродливых явлений, как пиратство и торговля людьми, предопределяет необходимость наращивания совместных усилий разведок и на этом направлении", — отметил он.

Ранее официально не сообщалось об участии российской внешней разведки на современном этапе в вызволении россиян и граждан других стран из плена.
Наиболее известной операцией прошлого, проведенной отечественной внешней разведкой в этом направлении, считается освобождение осенью 1985 года советских дипломатов, захваченных одной из радикальных группировок в столице Ливана Бейруте. Детали той операции и по сей день остаются государственной тайной.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
03:37
Нарышкин оценил прогресс в сотрудничестве с западными спецслужбами
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинМоскваБейрутЛиванБезопасность
 
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