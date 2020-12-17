https://ria.ru/20201217/razvedka-1589604184.html

Нарышкин оценил работу разведки СССР и США в годы Второй мировой войны

Нарышкин оценил работу разведки СССР и США в годы Второй мировой войны

Высокий авторитет отечественной разведки, имевшийся у нее к началу Второй мировой войны, стал залогом того, что США в годы военного лихолетья первыми предложили РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T03:56

2020-12-17T03:56

2020-12-17T04:05

россия

павел фитин

вторая мировая война (1939-1945)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

москва

ссср

сша

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высокий авторитет отечественной разведки, имевшийся у нее к началу Второй мировой войны, стал залогом того, что США в годы военного лихолетья первыми предложили СССР сотрудничать по линии разведывательных служб, в результате удалось спасти сотни тысяч жизней, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своей статье в журнале "Международная жизнь", опубликованной в преддверии столетия СВР.Заключение в тот период договоренностей о честном партнерстве произошло по инициативе зарубежных разведструктур, добавил он. "Данный факт как нельзя лучше свидетельствует о том, что российская разведка с самого начала имела репутацию сильного, полезного и надежного партнера", - подчеркнул Нарышкин.По его словам, подтверждением авторитета советской разведки и понимания важности объединения усилий для победы над общим врагом стало и предложение американской стороны о взаимодействии разведслужб СССР и США в годы Второй мировой войны. "За неполные полтора года (1944 год - первая половина 1945 года) Советский Союз и Соединенные Штаты передали по партнерскому каналу значительный объем по-настоящему секретной информации упреждающего характера, ценность которой в те годы определялась не столько количеством сообщений и грифом их секретности, сколько десятками и сотнями тысяч спасенных человеческих жизней", - отметил директор СВР.Как написал Нарышкин, "поистине историческое значение этого примера состоит в том, что вопреки политическим разногласиям между двумя странами их разведслужбы смогли перед лицом смертельной опасности договориться о совместных действиях, претворяя в жизнь общие планы, демонстрируя при этом волю и конструктивный подход". По словам директора СВР, "весьма показательна, хотя и непривычна для нынешнего этапа российско-американских отношений" оценка сотрудничества, данная руководителем Управления стратегических служб США (УСС, предшественник ЦРУ) Уильямом Джозефом Донованом.В своем письме начальнику 1-го Управления НКГБ СССР (официальное название советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны) Павлу Фитину Донован писал: "Успех взаимодействия разведок двух стран показывает, на что способны союзники в совместных действиях, по крайней мере, в области разведки"."Несмотря на то, что приведенные факты принадлежат истории, обращение к ним в контексте современных проблем взаимодействия разведок представляется и уместным, и важным. Уроки прошлого полезно помнить всегда. Жизненно необходимо учитывать их сегодня, когда в мире усиливаются деструктивные тенденции, нарастает глобальная нестабильность", - подчеркнул Нарышкин.По его словам, в СВР России убеждены, что существующие и потенциальные угрозы миру - это стратегический вызов для разведывательных служб. "Российская разведка готова адекватно отвечать на него, задействуя весь имеющийся в ее распоряжении аналитический и оперативный потенциал, а также соответствующую "инфраструктуру" поддержания контактов с иностранными партнерами", - резюмировал Нарышкин.

https://ria.ru/20201217/spetssluzhby-1589603815.html

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россия, павел фитин, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва, ссср, сша, безопасность