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Нарышкин оценил работу разведки СССР и США в годы Второй мировой войны
Нарышкин оценил работу разведки СССР и США в годы Второй мировой войны
Высокий авторитет отечественной разведки, имевшийся у нее к началу Второй мировой войны, стал залогом того, что США в годы военного лихолетья первыми предложили РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T03:56
2020-12-17T04:05
россия
павел фитин
вторая мировая война (1939-1945)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
москва
ссср
сша
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высокий авторитет отечественной разведки, имевшийся у нее к началу Второй мировой войны, стал залогом того, что США в годы военного лихолетья первыми предложили СССР сотрудничать по линии разведывательных служб, в результате удалось спасти сотни тысяч жизней, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своей статье в журнале "Международная жизнь", опубликованной в преддверии столетия СВР.Заключение в тот период договоренностей о честном партнерстве произошло по инициативе зарубежных разведструктур, добавил он. "Данный факт как нельзя лучше свидетельствует о том, что российская разведка с самого начала имела репутацию сильного, полезного и надежного партнера", - подчеркнул Нарышкин.По его словам, подтверждением авторитета советской разведки и понимания важности объединения усилий для победы над общим врагом стало и предложение американской стороны о взаимодействии разведслужб СССР и США в годы Второй мировой войны. "За неполные полтора года (1944 год - первая половина 1945 года) Советский Союз и Соединенные Штаты передали по партнерскому каналу значительный объем по-настоящему секретной информации упреждающего характера, ценность которой в те годы определялась не столько количеством сообщений и грифом их секретности, сколько десятками и сотнями тысяч спасенных человеческих жизней", - отметил директор СВР.Как написал Нарышкин, "поистине историческое значение этого примера состоит в том, что вопреки политическим разногласиям между двумя странами их разведслужбы смогли перед лицом смертельной опасности договориться о совместных действиях, претворяя в жизнь общие планы, демонстрируя при этом волю и конструктивный подход". По словам директора СВР, "весьма показательна, хотя и непривычна для нынешнего этапа российско-американских отношений" оценка сотрудничества, данная руководителем Управления стратегических служб США (УСС, предшественник ЦРУ) Уильямом Джозефом Донованом.В своем письме начальнику 1-го Управления НКГБ СССР (официальное название советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны) Павлу Фитину Донован писал: "Успех взаимодействия разведок двух стран показывает, на что способны союзники в совместных действиях, по крайней мере, в области разведки"."Несмотря на то, что приведенные факты принадлежат истории, обращение к ним в контексте современных проблем взаимодействия разведок представляется и уместным, и важным. Уроки прошлого полезно помнить всегда. Жизненно необходимо учитывать их сегодня, когда в мире усиливаются деструктивные тенденции, нарастает глобальная нестабильность", - подчеркнул Нарышкин.По его словам, в СВР России убеждены, что существующие и потенциальные угрозы миру - это стратегический вызов для разведывательных служб. "Российская разведка готова адекватно отвечать на него, задействуя весь имеющийся в ее распоряжении аналитический и оперативный потенциал, а также соответствующую "инфраструктуру" поддержания контактов с иностранными партнерами", - резюмировал Нарышкин.
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россия, павел фитин, вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва, ссср, сша, безопасность

Нарышкин оценил работу разведки СССР и США в годы Второй мировой войны

03:56 17.12.2020 (обновлено: 04:05 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Высокий авторитет отечественной разведки, имевшийся у нее к началу Второй мировой войны, стал залогом того, что США в годы военного лихолетья первыми предложили СССР сотрудничать по линии разведывательных служб, в результате удалось спасти сотни тысяч жизней, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своей статье в журнале "Международная жизнь", опубликованной в преддверии столетия СВР.
"Интересным и поучительным выглядит опыт российской внешней разведки, которая в эти дни отмечает свой 100-летний юбилей. Созданный 20 декабря 1920 года Иностранный отдел (ИНО) ВЧК, ставший первой самостоятельной организационной структурой, от которой ведет отсчет своей истории внешняя разведка России, уже на самом начальном этапе своей деятельности установил официальные контакты с целым рядом зарубежных разведок", - отметил Нарышкин.
Заключение в тот период договоренностей о честном партнерстве произошло по инициативе зарубежных разведструктур, добавил он. "Данный факт как нельзя лучше свидетельствует о том, что российская разведка с самого начала имела репутацию сильного, полезного и надежного партнера", - подчеркнул Нарышкин.
По его словам, подтверждением авторитета советской разведки и понимания важности объединения усилий для победы над общим врагом стало и предложение американской стороны о взаимодействии разведслужб СССР и США в годы Второй мировой войны. "За неполные полтора года (1944 год - первая половина 1945 года) Советский Союз и Соединенные Штаты передали по партнерскому каналу значительный объем по-настоящему секретной информации упреждающего характера, ценность которой в те годы определялась не столько количеством сообщений и грифом их секретности, сколько десятками и сотнями тысяч спасенных человеческих жизней", - отметил директор СВР.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
03:37
Нарышкин оценил прогресс в сотрудничестве с западными спецслужбами
Как написал Нарышкин, "поистине историческое значение этого примера состоит в том, что вопреки политическим разногласиям между двумя странами их разведслужбы смогли перед лицом смертельной опасности договориться о совместных действиях, претворяя в жизнь общие планы, демонстрируя при этом волю и конструктивный подход". По словам директора СВР, "весьма показательна, хотя и непривычна для нынешнего этапа российско-американских отношений" оценка сотрудничества, данная руководителем Управления стратегических служб США (УСС, предшественник ЦРУ) Уильямом Джозефом Донованом.
В своем письме начальнику 1-го Управления НКГБ СССР (официальное название советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны) Павлу Фитину Донован писал: "Успех взаимодействия разведок двух стран показывает, на что способны союзники в совместных действиях, по крайней мере, в области разведки".
"Несмотря на то, что приведенные факты принадлежат истории, обращение к ним в контексте современных проблем взаимодействия разведок представляется и уместным, и важным. Уроки прошлого полезно помнить всегда. Жизненно необходимо учитывать их сегодня, когда в мире усиливаются деструктивные тенденции, нарастает глобальная нестабильность", - подчеркнул Нарышкин.
По его словам, в СВР России убеждены, что существующие и потенциальные угрозы миру - это стратегический вызов для разведывательных служб. "Российская разведка готова адекватно отвечать на него, задействуя весь имеющийся в ее распоряжении аналитический и оперативный потенциал, а также соответствующую "инфраструктуру" поддержания контактов с иностранными партнерами", - резюмировал Нарышкин.
Сергей Нарышкин о ЦРУ, китайской разведке и США после выборов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 22:05Инфографика
Сергей Нарышкин о ЦРУ, китайской разведке и США после выборов
 
РоссияПавел ФитинВторая мировая война (1939-1945)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинМоскваСССРСШАБезопасность
 
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