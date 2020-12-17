Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201217/rakety-1589541127.html
"Адская троица". Оружие, спасшее Москву от ядерного удара
"Адская троица". Оружие, спасшее Москву от ядерного удара
Эти ядерные "сигары" обеспечивали безопасность СССР в самый жаркий период холодной войны: ровно 40 лет назад, 17 декабря 1980-го, на вооружение приняли сразу... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:00
2020-12-17T08:07
рс-18 "стилет"
сармат (ракета)
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны сша
рональд рейган
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/20786/41/207864152_0:160:2988:1841_1920x0_80_0_0_22db0b99c80ffd191c86241092f2e8b5.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Эти ядерные "сигары" обеспечивали безопасность СССР в самый жаркий период холодной войны: ровно 40 лет назад, 17 декабря 1980-го, на вооружение приняли сразу три усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракеты — РС-16Б, РС-18Б и РС-20Б. В те годы к власти в США пришел "ястреб" Рональд Рейган, взявший курс на прямую конфронтацию с Москвой. Однако появление у Советского Союза новых МБР остудило горячие головы за океаном. Об особенностях этого оружия — в материале РИА Новости.Накрыть любой городСамая массовая межконтинентальная баллистическая ракета в истории РВСН — РС-10, принятая на вооружение в конце 1960-х. Она могла забросить легкий (0,5 мегатонны) или тяжелый (1,1 мегатонны) боезаряд на 10,5 и пять тысяч километров соответственно, но США уже располагали системами ПРО, способными перехватывать одиночные боеголовки. Стало ясно, что на одном носителе должно быть несколько боевых частей. Первая "многоголовая" ракета — РС-16А. По размерам она была близка к Р-10, и строить новые шахтные пусковые установки не потребовалось. Боевая часть оснащалась сразу четырьмя блоками мощностью от 0,5 до 0,75 мегатонны каждый. Таким образом, одним пуском советские РВСН могли устроить противнику 200 "хиросим". Дальность — 10–11 тысяч километров. РС-16А доставала до любого американского города. Однако были и недостатки — в частности, не слишком высокая точность.Разработка модернизированной Р-16Б с улучшенными характеристиками стартовала в 1976-м. Внешне она мало отличалась от предшественницы, но в полтора-два раза превосходила ее по возможностям. Точность выросла вдвое, новые боевые блоки и комплекс разведения головной части. Система управления — автономная инерциальная, способная перенацеливаться в процессе предстартовой подготовки. На Р-16Б установили автономную бортовую систему прицеливания "Меридиан", позволявшую ракете стартовать и выйти на траекторию даже после ядерного взрыва вблизи пусковой позиции. Это серьезно повышало выживаемость МБР в случае первого удара вероятного противника. Всего в 80-х построили 150 комплектов РС-16 обеих модификаций. Носитель "Авангарда"Первые полки с шахтными МБР РС-18А заступили на боевое дежурство в середине 1970-х. Ракета уже несла сразу шесть боевых блоков мощностью 750 килотонн каждый, а также комплекс средств преодоления ПРО. Дальность — десять тысяч километров. Даже одна РС-18А, прорвавшаяся через рубежи обороны противника, могла нанести колоссальный урон. Пентагон видел в этом одну из главных угроз безопасности США.Модифицикация РС-18Б упростилась конструктивно, получила более надежные двигатели, улучшенные системы управления и боевого оснащения. РВСН начали перевооружаться на нее в 1980-м, а всего на боевое дежурство поставили 360 ракет.Что характерно, это оружие до сих пор актуально. Именно РС-18Б несут новейшие гиперзвуковые боевые блоки "Авангард". По данным Минобороны, "Авангардами" уже полностью укомплектован один из ракетных полков."Этот комплекс по праву идет первым в авангарде создания новых видов вооружений, открыв эру стратегического гиперзвукового оружия", — на днях заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью "Красной звезде". Весомый аргументТяжелую двухступенчатую жидкостную ракету РС-20А приняли на вооружение в декабре 1975-го. Широкой публике она больше известна как "Сатана" — по натовской терминологии. Это была самая мощная МБР в мире.Оружие предназначалось для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, и выпускалось в трех вариантах: моноблочном с зарядом мощностью восемь мегатонн и дальностью полета 16 тысяч километров, моноблочном с 20-мегатонной боеголовкой и дальностью 11 тысяч километров, а также с разделяющейся головной частью (восемь блоков мощностью 1,3 мегатонны каждый). Несмотря на и без того избыточное могущество новой ракеты, вскоре закипела работа над ее усовершенствованным вариантом. РС-20Б могла нести уже десять боевых блоков по мегатонне каждый и поражать высокопрочные малоразмерные цели, к примеру защищенные подземные бункеры и пункты управления войсками. Модернизированная версия получилась точнее, надежнее и проще в производстве. От предшественницы она отличалась новой ступенью разведения боевых блоков, которая позволяла охватывать гораздо большую площадь. Отдельно стоит отметить способ базирования и старта ракеты. Ее помещали в шахту прямо в транспортно-пусковом контейнере, заправляли и ставили на боевое дежурство. Время готовности к пуску — чуть больше минуты. Из шахты РС-20Б выбрасывал пороховой аккумулятор давления — своеобразный вышибной заряд. Двигатель включался уже в воздухе. Дальнейшее развитие "двадцатки" — РС-20В. Она точнее, увеличилась площадь разведения боевых блоков, уменьшилось время предстартовой готовности. РС-20В до сих пор стоят на вооружении — им на смену должны прийти перспективные тяжелые ракеты РС-28 "Сармат". Их ожидают в войсках в следующем году.
https://ria.ru/20201102/oruzhie-1582584257.html
https://ria.ru/20201102/snv-3-1582584023.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201216/sarmat-1589458760.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/20786/41/207864152_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_69cf1bbb75b4fcdf93fd0316fc18f579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рс-18 "стилет", сармат (ракета), сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны сша, рональд рейган, безопасность

"Адская троица". Оружие, спасшее Москву от ядерного удара

08:00 17.12.2020 (обновлено: 08:07 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Казак / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску ракеты
Подготовка к запуску ракеты - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Сергей Казак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Эти ядерные "сигары" обеспечивали безопасность СССР в самый жаркий период холодной войны: ровно 40 лет назад, 17 декабря 1980-го, на вооружение приняли сразу три усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракеты — РС-16Б, РС-18Б и РС-20Б. В те годы к власти в США пришел "ястреб" Рональд Рейган, взявший курс на прямую конфронтацию с Москвой. Однако появление у Советского Союза новых МБР остудило горячие головы за океаном. Об особенностях этого оружия — в материале РИА Новости.

Накрыть любой город

Самая массовая межконтинентальная баллистическая ракета в истории РВСН — РС-10, принятая на вооружение в конце 1960-х. Она могла забросить легкий (0,5 мегатонны) или тяжелый (1,1 мегатонны) боезаряд на 10,5 и пять тысяч километров соответственно, но США уже располагали системами ПРО, способными перехватывать одиночные боеголовки. Стало ясно, что на одном носителе должно быть несколько боевых частей.
CC BY-SA 3.0 / Ssr / Vlasikha town in Moscow oblastРакеты МР-УР-100 УТТХ (РС-16Б) и "Циклон-2" в музее РВСН
Ракеты МР-УР-100 УТТХ (РС-16Б) и Циклон-2 в музее РВСН - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Ssr / Vlasikha town in Moscow oblast
Ракеты МР-УР-100 УТТХ (РС-16Б) и "Циклон-2" в музее РВСН
Первая "многоголовая" ракета — РС-16А. По размерам она была близка к Р-10, и строить новые шахтные пусковые установки не потребовалось. Боевая часть оснащалась сразу четырьмя блоками мощностью от 0,5 до 0,75 мегатонны каждый. Таким образом, одним пуском советские РВСН могли устроить противнику 200 "хиросим". Дальность — 10–11 тысяч километров. РС-16А доставала до любого американского города. Однако были и недостатки — в частности, не слишком высокая точность.
Разработка модернизированной Р-16Б с улучшенными характеристиками стартовала в 1976-м. Внешне она мало отличалась от предшественницы, но в полтора-два раза превосходила ее по возможностям. Точность выросла вдвое, новые боевые блоки и комплекс разведения головной части. Система управления — автономная инерциальная, способная перенацеливаться в процессе предстартовой подготовки.
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 03:31
Разработчик МБР заявил об избыточном потенциале ядерных сил России
На Р-16Б установили автономную бортовую систему прицеливания "Меридиан", позволявшую ракете стартовать и выйти на траекторию даже после ядерного взрыва вблизи пусковой позиции. Это серьезно повышало выживаемость МБР в случае первого удара вероятного противника. Всего в 80-х построили 150 комплектов РС-16 обеих модификаций.

Носитель "Авангарда"

Первые полки с шахтными МБР РС-18А заступили на боевое дежурство в середине 1970-х. Ракета уже несла сразу шесть боевых блоков мощностью 750 килотонн каждый, а также комплекс средств преодоления ПРО. Дальность — десять тысяч километров. Даже одна РС-18А, прорвавшаяся через рубежи обороны противника, могла нанести колоссальный урон. Пентагон видел в этом одну из главных угроз безопасности США.
© РИА Новости / Сергей Казак  / Перейти в фотобанкУчебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18
Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Сергей Казак
Перейти в фотобанк
Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-18
Модифицикация РС-18Б упростилась конструктивно, получила более надежные двигатели, улучшенные системы управления и боевого оснащения. РВСН начали перевооружаться на нее в 1980-м, а всего на боевое дежурство поставили 360 ракет.
Что характерно, это оружие до сих пор актуально. Именно РС-18Б несут новейшие гиперзвуковые боевые блоки "Авангард". По данным Минобороны, "Авангардами" уже полностью укомплектован один из ракетных полков.
Генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 03:08
Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3
"Этот комплекс по праву идет первым в авангарде создания новых видов вооружений, открыв эру стратегического гиперзвукового оружия", — на днях заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью "Красной звезде".

Весомый аргумент

Тяжелую двухступенчатую жидкостную ракету РС-20А приняли на вооружение в декабре 1975-го. Широкой публике она больше известна как "Сатана" — по натовской терминологии. Это была самая мощная МБР в мире.
Оружие предназначалось для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, и выпускалось в трех вариантах: моноблочном с зарядом мощностью восемь мегатонн и дальностью полета 16 тысяч километров, моноблочном с 20-мегатонной боеголовкой и дальностью 11 тысяч километров, а также с разделяющейся головной частью (восемь блоков мощностью 1,3 мегатонны каждый).
CC BY 4.0 / Минобороны России / Успешный пуск ракеты РС-20Б из позиционного района Домбаровский Ясненского ракетного соединения
Успешный пуск ракеты РС-20Б из позиционного района Домбаровский Ясненского ракетного соединения - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC BY 4.0 / Минобороны России /
Успешный пуск ракеты РС-20Б из позиционного района Домбаровский Ясненского ракетного соединения
Несмотря на и без того избыточное могущество новой ракеты, вскоре закипела работа над ее усовершенствованным вариантом. РС-20Б могла нести уже десять боевых блоков по мегатонне каждый и поражать высокопрочные малоразмерные цели, к примеру защищенные подземные бункеры и пункты управления войсками. Модернизированная версия получилась точнее, надежнее и проще в производстве. От предшественницы она отличалась новой ступенью разведения боевых блоков, которая позволяла охватывать гораздо большую площадь.
Отдельно стоит отметить способ базирования и старта ракеты. Ее помещали в шахту прямо в транспортно-пусковом контейнере, заправляли и ставили на боевое дежурство. Время готовности к пуску — чуть больше минуты. Из шахты РС-20Б выбрасывал пороховой аккумулятор давления — своеобразный вышибной заряд. Двигатель включался уже в воздухе.
Загрузка баллистической ракеты Сармат перед пуском во время испытаний - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 11:37Сказано в эфире
Военный эксперт: ракета "Сармат" – стопроцентная гарантия достижения цели
Дальнейшее развитие "двадцатки" — РС-20В. Она точнее, увеличилась площадь разведения боевых блоков, уменьшилось время предстартовой готовности. РС-20В до сих пор стоят на вооружении — им на смену должны прийти перспективные тяжелые ракеты РС-28 "Сармат". Их ожидают в войсках в следующем году.
 
РС-18 "Стилет"Сармат (ракета)Сергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны СШАРональд РейганБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Новосибирский облсуд оставил под стражей бывшего прокурора города
08:30Москвичи смогут пройти медобследование в 30 центрах госуслуг
08:25СМИ: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
Лента новостейМолния