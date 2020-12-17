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Эксперт оценил возможности российских ракет по обходу американской ПРО
Эксперт оценил возможности российских ракет по обходу американской ПРО
США потребуется около 15-20 лет, чтобы создать эшелонированную систему противоракетной обороны, но она окажется неэффективной из-за возможностей российских... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:49
2020-12-17T17:49
россия
игорь коротченко
сша
безопасность
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. США потребуется около 15-20 лет, чтобы создать эшелонированную систему противоракетной обороны, но она окажется неэффективной из-за возможностей российских межконтинентальных баллистических ракет преодолевать ПРО за счет своего нового боевого оснащения, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее президент РФ в ходе большой пресс-конференции заявил, что американская противоракетная оборона не является помехой для новых вооружений РФ. Он уверен, что Россия подготовится к моменту создания США гиперзвукового оружия, сейчас активно работает над этим."В течение ближайших 15-20 лет США не смогут разработать эффективные средства противоракетного перехвата. А на момент, когда они попытаются создать какие-то космические, воздушные, наземные эшелоны, наши средства преодоления ПРО будут еще более усовершенствованные", - сказал Коротченко.Такие средства имеются у каждой российской ракеты, и они "обессмысливают и обесценивают" все усилия США по противоракетной обороне. Таким образом, по словам эксперта, будет поддерживаться стратегический баланс, подразумевающий неотвратимое ядерное возмездие в случае агрессии против РФ."Как существующие, так и перспективные ракетные системы, принятые на вооружение стратегических ядерных сил России, гарантированно преодолевают противоракетную оборону США. Это касается всех типов и классов существующих и перспективных межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования", - добавил Коротченко.
https://ria.ru/20201216/sarmat-1589411245.html
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россия, игорь коротченко, сша, безопасность

Эксперт оценил возможности российских ракет по обходу американской ПРО

17:49 17.12.2020
 
CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, AlaskaБаза противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска
База противоракетной обороны в Форт-Грили, штат Аляска - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
CC BY 2.0 / DOD photo by U.S. Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro / Fort Greely, Alaska
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. США потребуется около 15-20 лет, чтобы создать эшелонированную систему противоракетной обороны, но она окажется неэффективной из-за возможностей российских межконтинентальных баллистических ракет преодолевать ПРО за счет своего нового боевого оснащения, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее президент РФ в ходе большой пресс-конференции заявил, что американская противоракетная оборона не является помехой для новых вооружений РФ. Он уверен, что Россия подготовится к моменту создания США гиперзвукового оружия, сейчас активно работает над этим.
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"В течение ближайших 15-20 лет США не смогут разработать эффективные средства противоракетного перехвата. А на момент, когда они попытаются создать какие-то космические, воздушные, наземные эшелоны, наши средства преодоления ПРО будут еще более усовершенствованные", - сказал Коротченко.
Такие средства имеются у каждой российской ракеты, и они "обессмысливают и обесценивают" все усилия США по противоракетной обороне. Таким образом, по словам эксперта, будет поддерживаться стратегический баланс, подразумевающий неотвратимое ядерное возмездие в случае агрессии против РФ.
"Как существующие, так и перспективные ракетные системы, принятые на вооружение стратегических ядерных сил России, гарантированно преодолевают противоракетную оборону США. Это касается всех типов и классов существующих и перспективных межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования", - добавил Коротченко.
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РоссияИгорь КоротченкоСШАБезопасность
 
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