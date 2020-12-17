https://ria.ru/20201217/raketa-1589763358.html

Эксперт оценил возможности российских ракет по обходу американской ПРО

Эксперт оценил возможности российских ракет по обходу американской ПРО

США потребуется около 15-20 лет, чтобы создать эшелонированную систему противоракетной обороны, но она окажется неэффективной из-за возможностей российских... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:49

2020-12-17T17:49

2020-12-17T17:49

россия

игорь коротченко

сша

безопасность

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. США потребуется около 15-20 лет, чтобы создать эшелонированную систему противоракетной обороны, но она окажется неэффективной из-за возможностей российских межконтинентальных баллистических ракет преодолевать ПРО за счет своего нового боевого оснащения, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.Ранее президент РФ в ходе большой пресс-конференции заявил, что американская противоракетная оборона не является помехой для новых вооружений РФ. Он уверен, что Россия подготовится к моменту создания США гиперзвукового оружия, сейчас активно работает над этим."В течение ближайших 15-20 лет США не смогут разработать эффективные средства противоракетного перехвата. А на момент, когда они попытаются создать какие-то космические, воздушные, наземные эшелоны, наши средства преодоления ПРО будут еще более усовершенствованные", - сказал Коротченко.Такие средства имеются у каждой российской ракеты, и они "обессмысливают и обесценивают" все усилия США по противоракетной обороне. Таким образом, по словам эксперта, будет поддерживаться стратегический баланс, подразумевающий неотвратимое ядерное возмездие в случае агрессии против РФ."Как существующие, так и перспективные ракетные системы, принятые на вооружение стратегических ядерных сил России, гарантированно преодолевают противоракетную оборону США. Это касается всех типов и классов существующих и перспективных межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования", - добавил Коротченко.

https://ria.ru/20201216/sarmat-1589411245.html

https://ria.ru/20201217/giperzvuk-1589730258.html

россия

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россия, игорь коротченко, сша, безопасность