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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/raketa-1589729787.html
Путин назвал последние испытания ракеты "Циркон" очень важными
Путин назвал последние испытания ракеты "Циркон" очень важными
Недавние испытания перспективной российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" являются очень важными, ее принятие на вооружение российской... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:09
2020-12-17T16:29
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
циркон
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Недавние испытания перспективной российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" являются очень важными, ее принятие на вооружение российской армии повлияет на стратегический баланс сил, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин."Сейчас вот "Циркон" у нас появляется - очень важное оружие. Недавно провели очередные, очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена. Восемь с лишним махов (скорость ракеты - ред), дальность большая, причём она может быть размещена на носителях как стационарных, так и на кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, и всё станет ясно", - сказал он, отвечая на вопрос о стратегическом балансе сил между Россией и США.Ракета "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, ее скорость полета достигает 8-9 скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – до 1000 километров. 11 декабря Минобороны РФ сообщило о запуске "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" по береговой цели на расстояние 350 километров. До этого было известно уже о двух испытательных пусках новой ракеты с "Адмирала Горшкова" по морской цели в октябре и ноябре.
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циркон, владимир путин, безопасность

Путин назвал последние испытания ракеты "Циркон" очень важными

16:09 17.12.2020 (обновлено: 16:29 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Флота Советского Союза Горшков из акватории Белого моря по береговой цели - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Недавние испытания перспективной российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" являются очень важными, ее принятие на вооружение российской армии повлияет на стратегический баланс сил, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.
"Сейчас вот "Циркон" у нас появляется - очень важное оружие. Недавно провели очередные, очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена. Восемь с лишним махов (скорость ракеты - ред), дальность большая, причём она может быть размещена на носителях как стационарных, так и на кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, и всё станет ясно", - сказал он, отвечая на вопрос о стратегическом балансе сил между Россией и США.
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Ракета "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, ее скорость полета достигает 8-9 скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – до 1000 километров. 11 декабря Минобороны РФ сообщило о запуске "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" по береговой цели на расстояние 350 километров. До этого было известно уже о двух испытательных пусках новой ракеты с "Адмирала Горшкова" по морской цели в октябре и ноябре.
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020ЦирконВладимир ПутинБезопасность
 
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