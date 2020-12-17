Путин назвал последние испытания ракеты "Циркон" очень важными
16:09 17.12.2020 (обновлено: 16:29 17.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Недавние испытания перспективной российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" являются очень важными, ее принятие на вооружение российской армии повлияет на стратегический баланс сил, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.
"Сейчас вот "Циркон" у нас появляется - очень важное оружие. Недавно провели очередные, очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена. Восемь с лишним махов (скорость ракеты - ред), дальность большая, причём она может быть размещена на носителях как стационарных, так и на кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, и всё станет ясно", - сказал он, отвечая на вопрос о стратегическом балансе сил между Россией и США.
Ракета "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, ее скорость полета достигает 8-9 скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – до 1000 километров. 11 декабря Минобороны РФ сообщило о запуске "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" по береговой цели на расстояние 350 километров. До этого было известно уже о двух испытательных пусках новой ракеты с "Адмирала Горшкова" по морской цели в октябре и ноябре.