https://ria.ru/20201217/raketa-1589729787.html

Путин назвал последние испытания ракеты "Циркон" очень важными

Путин назвал последние испытания ракеты "Циркон" очень важными

Недавние испытания перспективной российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" являются очень важными, ее принятие на вооружение российской... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:09

2020-12-17T16:09

2020-12-17T16:29

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

циркон

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Недавние испытания перспективной российской гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" являются очень важными, ее принятие на вооружение российской армии повлияет на стратегический баланс сил, заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин."Сейчас вот "Циркон" у нас появляется - очень важное оружие. Недавно провели очередные, очень важные для нас испытания. Фактически работа над ним в основном завершена. Восемь с лишним махов (скорость ракеты - ред), дальность большая, причём она может быть размещена на носителях как стационарных, так и на кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах. Посчитайте дальность и скорость, и всё станет ясно", - сказал он, отвечая на вопрос о стратегическом балансе сил между Россией и США.Ракета "Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, ее скорость полета достигает 8-9 скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – до 1000 километров. 11 декабря Минобороны РФ сообщило о запуске "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" по береговой цели на расстояние 350 километров. До этого было известно уже о двух испытательных пусках новой ракеты с "Адмирала Горшкова" по морской цели в октябре и ноябре.

https://ria.ru/20201215/flot-1589296094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

циркон, владимир путин, безопасность