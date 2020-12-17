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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/radikaly-1589811990.html
В ЛНР согласны со словами Путина о страхе Киева перед радикалами
В ЛНР согласны со словами Путина о страхе Киева перед радикалами
Украинские власти действительно боятся радикалов, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T21:55
2020-12-17T22:18
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
родион мирошник
луганская народная республика
владимир путин
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Украинские власти действительно боятся радикалов, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что украинские руководители приходят с лозунгами прекратить конфликт в Донбассе, а потом оглядываются на националистов, и процесс замирает."На Украине произошло "перерождение власти" - из веселого и колкого комика получился грузный и косноязычный персонаж, который не только слабо разбирается в вопросах управления государством, но и давно забыл о своих обещаниях избирателям", - заявил Мирошник РИА Новости, комментируя действия президента Украины Владимира Зеленского.По мнению представителя ЛНР, у Зеленского на данный момент "совсем другие обязательства и совсем не перед народом Украины"."Владимир Путин абсолютно прав, там нет "политического мужества" выполнять обещания народу, который жаждет мира. Но там есть готовность неукоснительно следовать указаниям внешних кураторов и боязнь радикалов", - добавил Мирошник.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления &gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/putin-1589676654.html
https://ria.ru/20201216/donbass-1589582537.html
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родион мирошник, луганская народная республика, владимир путин, украина, в мире

В ЛНР согласны со словами Путина о страхе Киева перед радикалами

21:55 17.12.2020 (обновлено: 22:18 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСоветник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Украинские власти действительно боятся радикалов, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что украинские руководители приходят с лозунгами прекратить конфликт в Донбассе, а потом оглядываются на националистов, и процесс замирает.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 13:29Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
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"На Украине произошло "перерождение власти" - из веселого и колкого комика получился грузный и косноязычный персонаж, который не только слабо разбирается в вопросах управления государством, но и давно забыл о своих обещаниях избирателям", - заявил Мирошник РИА Новости, комментируя действия президента Украины Владимира Зеленского.
По мнению представителя ЛНР, у Зеленского на данный момент "совсем другие обязательства и совсем не перед народом Украины".
"Владимир Путин абсолютно прав, там нет "политического мужества" выполнять обещания народу, который жаждет мира. Но там есть готовность неукоснительно следовать указаниям внешних кураторов и боязнь радикалов", - добавил Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Родион МирошникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
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