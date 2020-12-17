https://ria.ru/20201217/radikaly-1589811990.html

В ЛНР согласны со словами Путина о страхе Киева перед радикалами

В ЛНР согласны со словами Путина о страхе Киева перед радикалами

Украинские власти действительно боятся радикалов, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T21:55

2020-12-17T21:55

2020-12-17T22:18

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

родион мирошник

луганская народная республика

владимир путин

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Украинские власти действительно боятся радикалов, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что украинские руководители приходят с лозунгами прекратить конфликт в Донбассе, а потом оглядываются на националистов, и процесс замирает."На Украине произошло "перерождение власти" - из веселого и колкого комика получился грузный и косноязычный персонаж, который не только слабо разбирается в вопросах управления государством, но и давно забыл о своих обещаниях избирателям", - заявил Мирошник РИА Новости, комментируя действия президента Украины Владимира Зеленского.По мнению представителя ЛНР, у Зеленского на данный момент "совсем другие обязательства и совсем не перед народом Украины"."Владимир Путин абсолютно прав, там нет "политического мужества" выполнять обещания народу, который жаждет мира. Но там есть готовность неукоснительно следовать указаниям внешних кураторов и боязнь радикалов", - добавил Мирошник.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>

https://ria.ru/20201217/putin-1589676654.html

https://ria.ru/20201216/donbass-1589582537.html

луганская народная республика

украина

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родион мирошник, луганская народная республика, владимир путин, украина, в мире