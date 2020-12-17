В ЛНР согласны со словами Путина о страхе Киева перед радикалами
21:55 17.12.2020 (обновлено: 22:18 17.12.2020)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСоветник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Украинские власти действительно боятся радикалов, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил, что украинские руководители приходят с лозунгами прекратить конфликт в Донбассе, а потом оглядываются на националистов, и процесс замирает.
"На Украине произошло "перерождение власти" - из веселого и колкого комика получился грузный и косноязычный персонаж, который не только слабо разбирается в вопросах управления государством, но и давно забыл о своих обещаниях избирателям", - заявил Мирошник РИА Новости, комментируя действия президента Украины Владимира Зеленского.
По мнению представителя ЛНР, у Зеленского на данный момент "совсем другие обязательства и совсем не перед народом Украины".
"Владимир Путин абсолютно прав, там нет "политического мужества" выполнять обещания народу, который жаждет мира. Но там есть готовность неукоснительно следовать указаниям внешних кураторов и боязнь радикалов", - добавил Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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