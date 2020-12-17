https://ria.ru/20201217/putin-deti-1589793178.html

Путин пообещал выплату пяти тысяч рублей на ребенка до семи лет

Путин пообещал выплату пяти тысяч рублей на ребенка до семи лет

Владимир Путин во время большой пресс-конференции сообщил, что семьи с детьми до семи лет включительно получат новые выплаты. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:49

2020-12-17T19:49

2020-12-17T19:50

пенсионный фонд рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин во время большой пресс-конференции сообщил, что семьи с детьми до семи лет включительно получат новые выплаты.Глава государства обратил внимание, что ему задали немало вопросов о поддержке таких семей, и после обсуждения с кабмином и администрацией президента он принял решение выплатить им по пять тысяч рублей на каждого ребенка.После пресс-конференции Путин уточнил для журналистов, что выплаты поступят до нового года в обычном порядке, "как это было при выплате десяти тысяч рублей детям до 16 лет".В соответствующем президентском указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что цель этого решения — "обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей".Осуществлять выплаты будет Пенсионный фонд без подачи каких-либо заявлений. Граждане, не получившие деньги, до 1 апреля смогут обратиться в ПФР.Правительство выделит 73,5 миллиарда рублей на предновогодние выплаты из резервного фонда, сообщили в Минфине.По предварительным расчетам, решение коснется 14,7 миллиона детей.Как сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, "в федеральном бюджете средства на это есть, правительство может задействовать свой резервный фонд".

https://ria.ru/20201217/animatsiya-1589743263.html

https://ria.ru/20201208/matkapital-1588207564.html

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пенсионный фонд рф, владимир путин, общество