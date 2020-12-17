https://ria.ru/20201217/putin-1589772757.html
В Госдуме объяснили интерес СМИ к мнению Путина о ситуации в мире
В Госдуме объяснили интерес СМИ к мнению Путина о ситуации в мире
Стремление СМИ услышать мнение президента РФ Владимира Путина по ключевым темам международной повестки говорит о пристальном внимании к внешнеполитической... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:23
2020-12-17T18:23
2020-12-17T18:23
госдума рф
сергей железняк
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Стремление СМИ услышать мнение президента РФ Владимира Путина по ключевым темам международной повестки говорит о пристальном внимании к внешнеполитической стратегии России со стороны иностранных партнеров и оппонентов, сказа РИА Новости член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя прошедшую пресс-конференцию главы государства.Парламентарий считает, что подведение итогов 2020 года в формате прямого общения с президентом получилось традиционно очень содержательным, многовекторным и позволило получить позицию главы государства по целому спектру важнейших для граждан вопросов.Также Железняк отметил, что ожидаемо россиян очень беспокоит ситуация, продиктованная условиями борьбы с пандемией. В то же время СМИ интересуются мнением главы РФ по многим мировым вопросам, добавил парламентарий.Отвечая на вопрос британского журналиста об ответственности России за отсутствие конструктивного диалога с Западом, президент аргументированно продемонстрировал, что Россия предлагает исключительно позитивную повестку, выполняет свои обязательства в рамках международного права, в отличие от тех же США, отметил Железняк."Из речи президента России для наших зарубежных партнеров должно быть ясно, что, укрепляя систему безопасности, мы не раскручиваем гонку вооружений, а стремимся сохранить баланс сил в мире и не позволим собой манипулировать. Национальные интересы, права россиян и повышение уровня жизни наших граждан всегда останутся во главе угла внутренней и внешней политики России. Это один из главных посылов, который прозвучал в словах главы нашего государства", - полагает депутат.
https://ria.ru/20201209/bezrabotitsa-1588455089.html
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госдума рф, сергей железняк, владимир путин, политика
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Стремление СМИ услышать мнение президента РФ Владимира Путина
по ключевым темам международной повестки говорит о пристальном внимании к внешнеполитической стратегии России со стороны иностранных партнеров и оппонентов, сказа РИА Новости член Комитета Госдумы
по международным делам Сергей Железняк
, комментируя прошедшую пресс-конференцию главы государства.
Парламентарий считает, что подведение итогов 2020 года в формате прямого общения с президентом получилось традиционно очень содержательным, многовекторным и позволило получить позицию главы государства по целому спектру важнейших для граждан вопросов.
Также Железняк отметил, что ожидаемо россиян очень беспокоит ситуация, продиктованная условиями борьбы с пандемией. В то же время СМИ интересуются мнением главы РФ по многим мировым вопросам, добавил парламентарий.
"Стремление СМИ услышать мнение главы нашего государства по ключевым темам международной повестки говорит о пристальном внимании к внешнеполитической стратегии России со стороны наших иностранных партнеров и оппонентов", - добавил депутат.
Отвечая на вопрос британского журналиста об ответственности России за отсутствие конструктивного диалога с Западом, президент аргументированно продемонстрировал, что Россия предлагает исключительно позитивную повестку, выполняет свои обязательства в рамках международного права, в отличие от тех же США
, отметил Железняк.
"Из речи президента России для наших зарубежных партнеров должно быть ясно, что, укрепляя систему безопасности, мы не раскручиваем гонку вооружений, а стремимся сохранить баланс сил в мире и не позволим собой манипулировать. Национальные интересы, права россиян и повышение уровня жизни наших граждан всегда останутся во главе угла внутренней и внешней политики России. Это один из главных посылов, который прозвучал в словах главы нашего государства", - полагает депутат.