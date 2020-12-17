https://ria.ru/20201217/putin-1589772757.html

В Госдуме объяснили интерес СМИ к мнению Путина о ситуации в мире

В Госдуме объяснили интерес СМИ к мнению Путина о ситуации в мире

Стремление СМИ услышать мнение президента РФ Владимира Путина по ключевым темам международной повестки говорит о пристальном внимании к внешнеполитической... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:23

2020-12-17T18:23

2020-12-17T18:23

госдума рф

сергей железняк

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Стремление СМИ услышать мнение президента РФ Владимира Путина по ключевым темам международной повестки говорит о пристальном внимании к внешнеполитической стратегии России со стороны иностранных партнеров и оппонентов, сказа РИА Новости член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя прошедшую пресс-конференцию главы государства.Парламентарий считает, что подведение итогов 2020 года в формате прямого общения с президентом получилось традиционно очень содержательным, многовекторным и позволило получить позицию главы государства по целому спектру важнейших для граждан вопросов.Также Железняк отметил, что ожидаемо россиян очень беспокоит ситуация, продиктованная условиями борьбы с пандемией. В то же время СМИ интересуются мнением главы РФ по многим мировым вопросам, добавил парламентарий.Отвечая на вопрос британского журналиста об ответственности России за отсутствие конструктивного диалога с Западом, президент аргументированно продемонстрировал, что Россия предлагает исключительно позитивную повестку, выполняет свои обязательства в рамках международного права, в отличие от тех же США, отметил Железняк."Из речи президента России для наших зарубежных партнеров должно быть ясно, что, укрепляя систему безопасности, мы не раскручиваем гонку вооружений, а стремимся сохранить баланс сил в мире и не позволим собой манипулировать. Национальные интересы, права россиян и повышение уровня жизни наших граждан всегда останутся во главе угла внутренней и внешней политики России. Это один из главных посылов, который прозвучал в словах главы нашего государства", - полагает депутат.

https://ria.ru/20201209/bezrabotitsa-1588455089.html

https://ria.ru/20201217/gonka-1589729054.html

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госдума рф, сергей железняк, владимир путин, политика