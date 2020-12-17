https://ria.ru/20201217/putin-1589752248.html

Путин оценил заявления о том, что с Россией надо говорить с позиции силы

Путин оценил заявления о том, что с Россией надо говорить с позиции силы

Слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией нужно говорить исключительно с позиции силы – традиционный штамп, который... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:14

2020-12-17T17:14

2020-12-17T17:14

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией нужно говорить исключительно с позиции силы – традиционный штамп, который повторяется во многих странах НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Дама стала министром обороны и ей, видимо, хочется показать крутизну. В данном случае она повторила в известной степени избитый штамп, который повторяется во многих странах НАТО. … Я честно, говоря, не придавал бы этому особого значения. Не надо здесь ничего раздувать. Не уверен, что она сама рада этому заявлению, так же, как и многие ответственные политики в самой федеративной республике. Это просто традиционный штамп", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он относится к словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией необходимо говорить исключительно с позиции силы.Путин отметил, что это заявление носит контрпродуктивный характер для межгосударственных взаимоотношений двух стран. "С точки зрения оборонной политики не имеет никакого смысла, потому что… потому. Надо посмотреть, что такое российская армия сегодня", - заключил президент.Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в Бундестаге, призвав вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы".

https://radiosputnik.ria.ru/20201129/zakharova-1586828465.html

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бундестаг германии, нато, владимир путин, германия, в мире