https://ria.ru/20201217/putin-1589733560.html

Пресс-конференция Путина продолжается более четырех часов

Пресс-конференция Путина продолжается более четырех часов

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длится уже более четырех часов. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:19

2020-12-17T16:19

2020-12-17T16:19

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

центр международной торговли

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина длится уже более четырех часов.Пресс-конференция проходит в дистанционном формате: журналисты могут задать главе государства вопрос со специальных площадок, по одной в каждом федеральном округе. Также вопросы президенту могут задать все желающие - в этом году в мероприятие вплетены элементы традиционной "прямой линии", которая не состоялась из-за пандемии.Это 16-я ежегодная пресс-конференция Путина за время руководства страной.Сам президент находится в Ново-Огарево вместе с узким кругом журналистов. Московский "штаб" пресс-конференции расположился в Центре международной торговли, оттуда мероприятие модерирует пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, которое продлилось 4 часа 40 минут.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/byudzhety-1589730926.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр международной торговли, дмитрий песков, владимир путин, политика