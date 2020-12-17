https://ria.ru/20201217/putin-1589718769.html
Путин рассказал о российских гиперзвуковых системах
Путин рассказал о российских гиперзвуковых системах
Гиперзвуковых систем вооружения, как у России, в мире ни у кого нет, но РФ открыта для переговоров, к которым, однако, никто до сих пор никто приступил, заявил... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:36
2020-12-17T15:36
2020-12-17T15:51
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сша
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гиперзвуковых систем вооружения, как у России, в мире ни у кого нет, но РФ открыта для переговоров, к которым, однако, никто до сих пор никто приступил, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Мы понимаем, что возникли у России виды оружия, современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство, но с нами до сих пор никто на этот счет никак не разговаривает", - сказал он на Большой пресс-конференции.При этом, по информации президента, подобное оружие разрабатывается в США и европейских странах, в том числе в Великобритании.Путин также упомянул угрозу прекращения договора СНВ."Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений. Вообще ничего не останется", - отметил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20201211/tsirkon-1588805314.html
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