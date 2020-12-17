Путин призвал страны жить дружно
15:34 17.12.2020 (обновлено: 16:13 17.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны к миру, процитировав слова кота Леопольда "ребята, давайте жить дружно".
Так он ответил на вопрос журналиста ВВС, чувствует ли Россия ответственность за ухудшение отношений с Западом.
"По сравнению с вами – да, мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний. Да, это не прописанные обещания, это были устные заявления, в том числе со стороны НАТО", - сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
"Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Уж только не мы агрессивные. Если не пушистые, то во всяком случае – весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: "Ребята, давайте жить дружно!" - отметил президент.