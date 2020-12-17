Путин призвал страны жить дружно

"По сравнению с вами – да, мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний. Да, это не прописанные обещания, это были устные заявления, в том числе со стороны НАТО", - сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.