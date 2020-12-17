https://ria.ru/20201217/putin-1589715120.html

Эксперты прокомментировали слова Путина о плате за утилизацию упаковки

Эксперты прокомментировали слова Путина о плате за утилизацию упаковки

Плата за утилизацию упаковки не будет входить в тариф для населения, а войдет в плату бизнеса в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП), пояснили РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:23

2020-12-17T15:23

2020-12-17T15:23

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Плата за утилизацию упаковки не будет входить в тариф для населения, а войдет в плату бизнеса в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП), пояснили опрошенные РИА Новости эксперты.В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что нагрузка по утилизации упаковочного мусора должна быть на производителях упаковки, а не на гражданах."За утилизацию отходов должны платить не граждане, а производители упаковочных изделий. Это важный элемент реформы в сфере обращения с ТКО: таким образом значительная часть финансовой нагрузки за утилизацию отходов переносится на производителей упаковки", - отметили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), который является основным координатором реформы обращения с отходами в России.Как пояснили в РЭО, расширенная ответственность производителей будет стимулировать предприятия создавать и использовать более компактную и легкоперерабатываемую упаковку, а также вовлекать максимальное количество вторичного сырья в производство, чтобы минимизировать свои расходы за сбор и утилизацию отходов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201010/otkhody-1579162007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика