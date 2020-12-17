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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/putin-1589715120.html
Эксперты прокомментировали слова Путина о плате за утилизацию упаковки
Эксперты прокомментировали слова Путина о плате за утилизацию упаковки
Плата за утилизацию упаковки не будет входить в тариф для населения, а войдет в плату бизнеса в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП), пояснили РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:23
2020-12-17T15:23
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Плата за утилизацию упаковки не будет входить в тариф для населения, а войдет в плату бизнеса в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП), пояснили опрошенные РИА Новости эксперты.В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что нагрузка по утилизации упаковочного мусора должна быть на производителях упаковки, а не на гражданах."За утилизацию отходов должны платить не граждане, а производители упаковочных изделий. Это важный элемент реформы в сфере обращения с ТКО: таким образом значительная часть финансовой нагрузки за утилизацию отходов переносится на производителей упаковки", - отметили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), который является основным координатором реформы обращения с отходами в России.Как пояснили в РЭО, расширенная ответственность производителей будет стимулировать предприятия создавать и использовать более компактную и легкоперерабатываемую упаковку, а также вовлекать максимальное количество вторичного сырья в производство, чтобы минимизировать свои расходы за сбор и утилизацию отходов.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, экономика

Эксперты прокомментировали слова Путина о плате за утилизацию упаковки

15:23 17.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкС 1 января стартовала программа раздельного сбора отходов
С 1 января стартовала программа раздельного сбора отходов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Плата за утилизацию упаковки не будет входить в тариф для населения, а войдет в плату бизнеса в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП), пояснили опрошенные РИА Новости эксперты.
В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что нагрузка по утилизации упаковочного мусора должна быть на производителях упаковки, а не на гражданах.
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"За утилизацию отходов должны платить не граждане, а производители упаковочных изделий. Это важный элемент реформы в сфере обращения с ТКО: таким образом значительная часть финансовой нагрузки за утилизацию отходов переносится на производителей упаковки", - отметили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО), который является основным координатором реформы обращения с отходами в России.
Как пояснили в РЭО, расширенная ответственность производителей будет стимулировать предприятия создавать и использовать более компактную и легкоперерабатываемую упаковку, а также вовлекать максимальное количество вторичного сырья в производство, чтобы минимизировать свои расходы за сбор и утилизацию отходов.
"Сбор и переработка отходов должны из Расширенной ответственности производителя (РОП), а не из тарифа для населения. Я рассматриваю это так. Путин сказал, что производители упаковочных решений, а, значит, это не только производители упаковки. Та же самая бутылка - это может быть отдельно бутылка, отдельно термоусадочная пленка, отдельно крышка, и это разные производители. Решение выбирает производитель напитка", - сказала РИА Новости руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Владимир ПутинЭкономика
 
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