Путин рассказал об отношениях с зарубежными коллегами

"Я не делю (иностранных лидеров - ред.) на хороших или плохих. Я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России. Где-то нужно идти на какие-то компромиссы, где-то есть необходимость настаивать на нашей позиции, но это всегда так бывает. И все другое контрпродуктивно", - заявил российский лидер.