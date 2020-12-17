https://ria.ru/20201217/putin-1589692421.html
Путин рассказал об отношениях с зарубежными коллегами
Путин рассказал об отношениях с зарубежными коллегами
Президент России Владимир Путин работает со всеми зарубежными коллегами, чтобы обеспечить максимальный результат для РФ, заявил он в ходе большой... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:15
2020-12-17T14:15
2020-12-17T14:40
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин работает со всеми зарубежными коллегами, чтобы обеспечить максимальный результат для РФ, заявил он в ходе большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Путин: "Я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России"
Путин: "Я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России"
2020-12-17T14:15
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PT1M04S
РИА Новости
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видео, владимир путин