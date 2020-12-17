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Путин назвал подарившего ветрозащиту коллеге журналиста педантом
Путин назвал подарившего ветрозащиту коллеге журналиста педантом
Президент РФ Владимир Путин назвал педантом журналиста в новосибирской студии, который подарил ветрозащиту от микрофона коллеге, без маски задавшей вопрос главе РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:05
2020-12-17T13:05
2020-12-17T13:05
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
алтайский край
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал педантом журналиста в новосибирской студии, который подарил ветрозащиту от микрофона коллеге, без маски задавшей вопрос главе государства.В ходе пресс-конференции журналистка из Алтайского края спросила Путина, планирует ли он ставить себе вакцину от коронавируса. Свой вопрос она задала без маски."Позвольте нам продолжить традицию. Мы хотим подарить вам ветрозащиту от нашего микрофона. Дело в том, что вы говорили в нее без маски. Теперь она у вас, пользуйтесь", - сказал журналистке ее коллега."Вы педант, я бы сказал", - отреагировал глава государства. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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владимир путин, алтайский край