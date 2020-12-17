Путин заявил о необходимости реформы санитарно-эпидемиологической службы
12:33 17.12.2020 (обновлено: 13:10 17.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в социальном онлайн-форуме "Единой России" в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическую службу в России нужно реформировать, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе большой пресс-конференции глава государства ответил на вопрос, как реагировать на нерешенные проблемы, возникающие в период пандемии. По его словам, информация со всех регионов анализируется.
"Здесь самый простой вывод, он напрашивается сам по себе - конечно, нам нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, надо ее реформировать как следует, надо еще раз посмотреть, сколько нам нужно специализированных коек, где, в каких регионах, сколько нам нужно специалистов. Вот такая программа, она фактически разработана, будем ее реализовывать", - сказал Путин.