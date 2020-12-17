Путин заявил о необходимости реформы санитарно-эпидемиологической службы

"Здесь самый простой вывод, он напрашивается сам по себе - конечно, нам нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы, надо ее реформировать как следует, надо еще раз посмотреть, сколько нам нужно специализированных коек, где, в каких регионах, сколько нам нужно специалистов. Вот такая программа, она фактически разработана, будем ее реализовывать", - сказал Путин.