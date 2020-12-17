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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/putin-1589650657.html
Падение реальных доходов в России составит по году около 3%, заявил Путин
Падение реальных доходов в России составит по году около 3%, заявил Путин
Рост реальных заработных плат в России по итогам 2020 года ожидается в 1,5%, однако в целом реальные доходы населения упадут примерно на 3%, заявил президент РФ РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:18
2020-12-17T13:10
экономика
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Рост реальных заработных плат в России по итогам 2020 года ожидается в 1,5%, однако в целом реальные доходы населения упадут примерно на 3%, заявил президент РФ Владимир Путин."За счет чего, откуда эта разница берется? Падение доходов у индивидуальных предпринимателей и все, что с этим связано. В общем и целом, падение реальных доходов, к сожалению, будет около 3%", - добавил глава государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, владимир путин

Падение реальных доходов в России составит по году около 3%, заявил Путин

12:18 17.12.2020 (обновлено: 13:10 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Рост реальных заработных плат в России по итогам 2020 года ожидается в 1,5%, однако в целом реальные доходы населения упадут примерно на 3%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Реальные заработные платы, думаю... Прошу граждан сразу на меня не сердиться - то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни, тем не менее, это усредненная цифра, мы должны тоже на нее ориентироваться. Реальная заработная плата, надеюсь, у нас подрастет до конца года на 1,5%. К сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения", - сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 12:19Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин рассказал, с чем напрямую связаны меры поддержки экономики
"За счет чего, откуда эта разница берется? Падение доходов у индивидуальных предпринимателей и все, что с этим связано. В общем и целом, падение реальных доходов, к сожалению, будет около 3%", - добавил глава государства.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020ЭкономикаВладимир Путин
 
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