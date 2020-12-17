https://ria.ru/20201217/putin-1589650657.html

Падение реальных доходов в России составит по году около 3%, заявил Путин

Падение реальных доходов в России составит по году около 3%, заявил Путин

Рост реальных заработных плат в России по итогам 2020 года ожидается в 1,5%, однако в целом реальные доходы населения упадут примерно на 3%, заявил президент РФ РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:18

2020-12-17T12:18

2020-12-17T13:10

экономика

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Рост реальных заработных плат в России по итогам 2020 года ожидается в 1,5%, однако в целом реальные доходы населения упадут примерно на 3%, заявил президент РФ Владимир Путин."За счет чего, откуда эта разница берется? Падение доходов у индивидуальных предпринимателей и все, что с этим связано. В общем и целом, падение реальных доходов, к сожалению, будет около 3%", - добавил глава государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/ekonomika-1589651347.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин