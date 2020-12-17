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Путин назвал главную проблему уходящего года

Путин назвал главную проблему уходящего года

Уходящий год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:12

2020-12-17T12:12

2020-12-17T12:29

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уходящий год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции."Год был... ну что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода они и есть погода... и плюсы есть, и минусы как в жизни. Всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит, и всех нас беспокоит - это пандемия коронавирусной инфекции. Это характерно не только для нас, не только для России. Для всего мира. Мы это хорошо знаем", - сказал Путин.Президент отметил, что, по данным ВОЗ, с вирусом столкнулось свыше 70 миллионов человек.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >> Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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