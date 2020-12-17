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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/putin-1589649001.html
Путин назвал главную проблему уходящего года
Путин назвал главную проблему уходящего года
Уходящий год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:12
2020-12-17T12:29
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уходящий год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции."Год был... ну что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода они и есть погода... и плюсы есть, и минусы как в жизни. Всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит, и всех нас беспокоит - это пандемия коронавирусной инфекции. Это характерно не только для нас, не только для России. Для всего мира. Мы это хорошо знаем", - сказал Путин.Президент отметил, что, по данным ВОЗ, с вирусом столкнулось свыше 70 миллионов человек.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt; Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин

Путин назвал главную проблему уходящего года

12:12 17.12.2020 (обновлено: 12:29 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уходящий год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
"Год был... ну что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода они и есть погода... и плюсы есть, и минусы как в жизни. Всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит, и всех нас беспокоит - это пандемия коронавирусной инфекции. Это характерно не только для нас, не только для России. Для всего мира. Мы это хорошо знаем", - сказал Путин.
Президент отметил, что, по данным ВОЗ, с вирусом столкнулось свыше 70 миллионов человек.
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