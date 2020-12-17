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Пресс-конференция Путина может продлиться до четырех часов
Пресс-конференция Путина может продлиться до четырех часов
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может занять от трех до четырёх часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:11
2020-12-17T12:11
2020-12-17T12:11
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может занять от трех до четырёх часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Конференция Путина началась около полудня в четверг."Ориентироваться - от трех до четырёх часов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как долго может продлиться пресс-конференция.При этом он уточнил, что в целом "это совершенно непредсказуемо".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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дмитрий песков, владимир путин, политика