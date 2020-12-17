https://ria.ru/20201217/putin-1589648691.html

Пресс-конференция Путина может продлиться до четырех часов

Пресс-конференция Путина может продлиться до четырех часов

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может занять от трех до четырёх часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:11

2020-12-17T12:11

2020-12-17T12:11

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может занять от трех до четырёх часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Конференция Путина началась около полудня в четверг."Ориентироваться - от трех до четырёх часов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как долго может продлиться пресс-конференция.При этом он уточнил, что в целом "это совершенно непредсказуемо".Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика