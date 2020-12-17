https://ria.ru/20201217/putin-1589637819.html

Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов

Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов

Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечал на вопросы... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:44

2020-12-17T11:44

2020-12-17T11:44

инфографика

россия

большая пресс-конференция владимира путина

владимир путин

медиа

общество

экономика

политика

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Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда Путин занимал пост премьер-министра. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие сферы жизни в разные годы больше всего интересовали прессу.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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