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Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечал на вопросы... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:44
2020-12-17T11:44
2020-12-17T11:44
инфографика
россия
большая пресс-конференция владимира путина
владимир путин
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политика
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Первая большая пресс-конференция президента России прошла в 2001 году по инициативе Владимира Путина. С тех пор он ежегодно в прямом эфире отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов. Исключением стали 2005 год (мероприятие не проводилось) и 2009–2011 годы, когда Путин занимал пост премьер-министра. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие сферы жизни в разные годы больше всего интересовали прессу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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