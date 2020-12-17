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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/putin-1589618686.html
ВЦИОМ: пресс-конференция Путина вызывает интерес у более чем 70% россиян
ВЦИОМ: пресс-конференция Путина вызывает интерес у более чем 70% россиян
Смотреть в прямом эфире пресс-конференцию президента Владимира Путина намерены треть россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:40
2020-12-17T11:32
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
вциом
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Смотреть в прямом эфире пресс-конференцию президента Владимира Путина намерены треть россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, большинство россиян (81 процент) знают или слышали о пресс-конференции Путина. Точную ее дату назвали 52 процента. Еще 18 процентов сообщили, что слышат о пресс-конференциях президента впервые.Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32 процента опрошенных (причем в основном люди старше 60 лет — 59 процентов). Еще 12 процентов посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления, более трети (38 процентов) планируют узнавать основные ответы президента из выпусков новостей. Остальные 18 процентов сообщили, что не будут следить за выступлением Путина.Почти три четверти респондентов (71 процент) заявили, что им было бы интересно послушать ответы президента на вопросы журналистов. Эта доля выше среди людей старшего возраста — 83 процента и среди женщин — 77 процентов. Еще 28 процентов ответили, что им неинтересно выступление президента. Большинство из тех, кто так ответил, — мужчины (35 процентов) и те, кто находится в возрастной категории от 25 до 34 лет (39 процентов).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился методом телефонного интервью 15 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589492291.html
https://ria.ru/20201217/putin-1589542402.html
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россия, вциом, владимир путин, общество

ВЦИОМ: пресс-конференция Путина вызывает интерес у более чем 70% россиян

09:40 17.12.2020 (обновлено: 11:32 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкТрансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке
Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Смотреть в прямом эфире пресс-конференцию президента Владимира Путина намерены треть россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, большинство россиян (81 процент) знают или слышали о пресс-конференции Путина. Точную ее дату назвали 52 процента. Еще 18 процентов сообщили, что слышат о пресс-конференциях президента впервые.
Одиннадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 00:32
Большие пресс-конференции президентов России
Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32 процента опрошенных (причем в основном люди старше 60 лет — 59 процентов). Еще 12 процентов посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления, более трети (38 процентов) планируют узнавать основные ответы президента из выпусков новостей. Остальные 18 процентов сообщили, что не будут следить за выступлением Путина.
Почти три четверти респондентов (71 процент) заявили, что им было бы интересно послушать ответы президента на вопросы журналистов. Эта доля выше среди людей старшего возраста — 83 процента и среди женщин — 77 процентов. Еще 28 процентов ответили, что им неинтересно выступление президента. Большинство из тех, кто так ответил, — мужчины (35 процентов) и те, кто находится в возрастной категории от 25 до 34 лет (39 процентов).
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 00:00Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Пресс-конференция Путина по-новому. Кремль пошел на решительные меры
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился методом телефонного интервью 15 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияВЦИОМВладимир ПутинОбщество
 
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