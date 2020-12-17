https://ria.ru/20201217/putin-1589618686.html

ВЦИОМ: пресс-конференция Путина вызывает интерес у более чем 70% россиян

ВЦИОМ: пресс-конференция Путина вызывает интерес у более чем 70% россиян

Смотреть в прямом эфире пресс-конференцию президента Владимира Путина намерены треть россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:40

2020-12-17T09:40

2020-12-17T11:32

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

вциом

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Смотреть в прямом эфире пресс-конференцию президента Владимира Путина намерены треть россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, большинство россиян (81 процент) знают или слышали о пресс-конференции Путина. Точную ее дату назвали 52 процента. Еще 18 процентов сообщили, что слышат о пресс-конференциях президента впервые.Смотреть выступление в прямом эфире планируют 32 процента опрошенных (причем в основном люди старше 60 лет — 59 процентов). Еще 12 процентов посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления, более трети (38 процентов) планируют узнавать основные ответы президента из выпусков новостей. Остальные 18 процентов сообщили, что не будут следить за выступлением Путина.Почти три четверти респондентов (71 процент) заявили, что им было бы интересно послушать ответы президента на вопросы журналистов. Эта доля выше среди людей старшего возраста — 83 процента и среди женщин — 77 процентов. Еще 28 процентов ответили, что им неинтересно выступление президента. Большинство из тех, кто так ответил, — мужчины (35 процентов) и те, кто находится в возрастной категории от 25 до 34 лет (39 процентов).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился методом телефонного интервью 15 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589492291.html

https://ria.ru/20201217/putin-1589542402.html

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россия, вциом, владимир путин, общество