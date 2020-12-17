https://ria.ru/20201217/putin-1589613750.html

Часть журналистов будет находиться в зале с Путиным на пресс-конференции

Часть журналистов будет находиться в зале с Путиным на пресс-конференции

Часть журналистов будет участвовать в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, находясь в одном зале с главой государства в его подмосковной резиденции РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:05

2020-12-17T09:05

2020-12-17T09:05

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

центр международной торговли

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Часть журналистов будет участвовать в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, находясь в одном зале с главой государства в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.Еще часть журналистов будет находиться в Центре международной торговли и задавать вопросы главе государства по видеосвязи.Ежегодная большая пресс-конференция российского лидера в этом году будет проходить в новом формате из-за коронавируса. Она будет включать в себя элементы прямой линии.

https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589492291.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр международной торговли, владимир путин, политика