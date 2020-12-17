https://ria.ru/20201217/putin-1589613750.html
Часть журналистов будет находиться в зале с Путиным на пресс-конференции
Часть журналистов будет находиться в зале с Путиным на пресс-конференции
Часть журналистов будет участвовать в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, находясь в одном зале с главой государства в его подмосковной резиденции РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T09:05
2020-12-17T09:05
2020-12-17T09:05
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
центр международной торговли
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Часть журналистов будет участвовать в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, находясь в одном зале с главой государства в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево.Еще часть журналистов будет находиться в Центре международной торговли и задавать вопросы главе государства по видеосвязи.Ежегодная большая пресс-конференция российского лидера в этом году будет проходить в новом формате из-за коронавируса. Она будет включать в себя элементы прямой линии.
https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589492291.html
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центр международной торговли, владимир путин, политика