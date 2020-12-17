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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/putin-1589606084.html
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию в четверг. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T05:29
2020-12-17T05:29
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
центр международной торговли
нтв (телеканал)
дмитрий песков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию в четверг.Для подготовки к большой пресс-конференции главы государства официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков на днях отменил свои традиционные брифинги для журналистов, во вторник и в среду таких ежедневных конференц-коллов не было.Что новогоИз-за пандемии COVID-19 мероприятие пройдет в новом формате. Российский лидер пообщается с журналистами из подмосковной резиденции "Ново-Огарево" по видеосвязи. Представители прессы расположатся в Центре международной торговли в Москве, а также на специальных площадках в каждом из федеральных округов.Согласно размещенной на сайте Кремля информации, аккредитацию получили в общей сложности 774 журналиста. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, когда на мероприятие аккредитовались рекордные 1895 человек. В московском Центре международной торговли будут работать 247 представителей федеральных и иностранных СМИ, их обещают разместить с учетом санитарных требований. Сотрудники региональных СМИ поучаствуют в мероприятии из своих федеральных округов.В пресс-конференции главы государства будут и элементы традиционной "прямой линии", которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Свои вопросы российскому лидеру могли отправить все желающие через специальное мобильное приложениеПроводя "прямые линии" в последние годы, российский лидер нередко подключал к беседе губернаторов и министров, когда вопросы касались региональных проблем или профильных тем. Главы некоторых регионов уже сообщили, что будут следить за пресс-конференцией президента, и готовы при необходимости подключиться для решения тех или иных проблем.И что осталось прежнимПрактику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока, нынешнее мероприятие станет шестнадцатым по счету. Чаще всего они приурочены к концу года и проходят в декабре. Все последние годы общение главы государства с прессой проходило в Центре международной торговли, он же станет основной площадкой и на этот раз.Прямую трансляцию пресс-конференции, как и в прошлом году, будут вести "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России", а также канал ОТР, планирующий сопроводить эфир сурдопереводом. Помимо этого, к ним добавится и канал МИР.Разговор российского лидера с прессой по традиции начнется в полдень и, как обычно, телеканалы закладывают на нее три часа эфирного времени. Однако сетка вещания в таком случае достаточно условна, так как на деле никаких временных ограничений не существует. В прошлом году общение президента с прессой продлилось 4 часа 18 минут, а за все предыдущие годы Путин посвятил таким мероприятиям более 50 часов.Самой короткой за историю этого формата стала беседа президента с журналистами в 2001 году, на нее ушло лишь полтора часа. Рекордным по продолжительности пока продолжает оставаться разговор с представителями СМИ в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов.
https://ria.ru/20191219/1562547100.html
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центр международной торговли, нтв (телеканал), дмитрий песков, владимир путин, москва

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

05:29 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию в четверг.
Для подготовки к большой пресс-конференции главы государства официальный представитель Владимира Путина Дмитрий Песков на днях отменил свои традиционные брифинги для журналистов, во вторник и в среду таких ежедневных конференц-коллов не было.

Что нового

Из-за пандемии COVID-19 мероприятие пройдет в новом формате. Российский лидер пообщается с журналистами из подмосковной резиденции "Ново-Огарево" по видеосвязи. Представители прессы расположатся в Центре международной торговли в Москве, а также на специальных площадках в каждом из федеральных округов.
Согласно размещенной на сайте Кремля информации, аккредитацию получили в общей сложности 774 журналиста. Это почти в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, когда на мероприятие аккредитовались рекордные 1895 человек. В московском Центре международной торговли будут работать 247 представителей федеральных и иностранных СМИ, их обещают разместить с учетом санитарных требований. Сотрудники региональных СМИ поучаствуют в мероприятии из своих федеральных округов.
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
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Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
В пресс-конференции главы государства будут и элементы традиционной "прямой линии", которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавирусной инфекции. Свои вопросы российскому лидеру могли отправить все желающие через специальное мобильное приложение
Проводя "прямые линии" в последние годы, российский лидер нередко подключал к беседе губернаторов и министров, когда вопросы касались региональных проблем или профильных тем. Главы некоторых регионов уже сообщили, что будут следить за пресс-конференцией президента, и готовы при необходимости подключиться для решения тех или иных проблем.

И что осталось прежним

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока, нынешнее мероприятие станет шестнадцатым по счету. Чаще всего они приурочены к концу года и проходят в декабре. Все последние годы общение главы государства с прессой проходило в Центре международной торговли, он же станет основной площадкой и на этот раз.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2018
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Любовь, политика и квас. Чем запомнились большие пресс-конференции Путина
Прямую трансляцию пресс-конференции, как и в прошлом году, будут вести "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России", а также канал ОТР, планирующий сопроводить эфир сурдопереводом. Помимо этого, к ним добавится и канал МИР.
Разговор российского лидера с прессой по традиции начнется в полдень и, как обычно, телеканалы закладывают на нее три часа эфирного времени. Однако сетка вещания в таком случае достаточно условна, так как на деле никаких временных ограничений не существует. В прошлом году общение президента с прессой продлилось 4 часа 18 минут, а за все предыдущие годы Путин посвятил таким мероприятиям более 50 часов.
Самой короткой за историю этого формата стала беседа президента с журналистами в 2001 году, на нее ушло лишь полтора часа. Рекордным по продолжительности пока продолжает оставаться разговор с представителями СМИ в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов.
Большие пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
19 декабря 2019, 09:42Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Центр международной торговлиНТВ (телеканал)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМосква
 
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