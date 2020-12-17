https://ria.ru/20201217/put-1589702835.html

Путин рассказал, как страны на постсоветском пространстве ищут свой путь

Путин рассказал, как страны на постсоветском пространстве ищут свой путь

Происходящее в странах на постсоветском пространстве – это результат поиска ими своего пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:46

2020-12-17T14:46

2020-12-17T15:15

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

снг

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589695588_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_957397b4086e20c308d986c042163edf.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Происходящее в странах на постсоветском пространстве – это результат поиска ими своего пути, заявил президент РФ Владимир Путин."Во Франции политическая система, либо в федеративной республике, складывалась десятилетиями, может столетиями. Политические партии традиционно со своей понятной, устойчивой политической платформой, понятной избирателям, гражданам. В странах постсоветского пространства где это все? Поэтому это результат не сегодняшнего дня, а результат поиска своего пути, поэтому это не то, что мы подошли к какому-то рубежу. Нет", - сказал Путин на большой пресс-конференции в ответ на вопрос, нет ли опасений, что Россия может лишиться кого-то из своих союзников на постсоветском пространстве. По словам журналистов, в 2021 году СНГ исполняется 30 лет, и есть ощущение, что Содружество переживает "кризис среднего возраста"; в качестве примеров президенту привели отставку президента и правительства Киргизии, беспорядки после выборов президента в Белоруссии и предложение избранного президенты Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/sandu-1589703025.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, снг, владимир путин, в мире