Путин рассказал, как страны на постсоветском пространстве ищут свой путь
14:46 17.12.2020 (обновлено: 15:15 17.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Происходящее в странах на постсоветском пространстве – это результат поиска ими своего пути, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во Франции политическая система, либо в федеративной республике, складывалась десятилетиями, может столетиями. Политические партии традиционно со своей понятной, устойчивой политической платформой, понятной избирателям, гражданам. В странах постсоветского пространства где это все? Поэтому это результат не сегодняшнего дня, а результат поиска своего пути, поэтому это не то, что мы подошли к какому-то рубежу. Нет", - сказал Путин на большой пресс-конференции в ответ на вопрос, нет ли опасений, что Россия может лишиться кого-то из своих союзников на постсоветском пространстве. По словам журналистов, в 2021 году СНГ исполняется 30 лет, и есть ощущение, что Содружество переживает "кризис среднего возраста"; в качестве примеров президенту привели отставку президента и правительства Киргизии, беспорядки после выборов президента в Белоруссии и предложение избранного президенты Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья.